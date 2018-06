Vy se vlastně vůbec nepotřebujete seznámit

Nejžádoucnější muž je ten, který vyleze z postele od krásné ženy a někam přijde. To mu pak téměř jistě přijde do cesty jiná krásná žena a dá mu najevo, že by nebyla proti, kdyby ji oslovil, pozval na skleničku a kdovíco ještě. Možná že tento zajímavý přírodní úkaz vytváří i určité fluidum především u šťastně ženatých mužů. A zcela určitě vytváří i zdánlivě nepochopitelnou poptávku po mužích, o kterých je známo, že s nimi spí krásné ženy. Věřím, milé ženy, že po takovém Leonardu Di Caprio, kdybyste ho neznali a potkali na Václaváku, by vás nenapadlo hodit očkem. Pokud více než polovina Američanek prohlásí, že by s ním chtěla vlézt do postele, a i pro největší hvězdy světa módy a filmuje žádoucím puncem byt jediná noc strávená v ložnici tohoto chlapíka, potvrzuje to má slova. A to jsem ještě zamlčel, že božský Leonardo je zavěšen, naštěstí jen v papírové podobě, i nad postelí mé čtrnáctileté dcery. Vycházejme z toho, že tento článek nejspíše nebudou číst ženatí maži ani muži, kteří aktuálně opouštějí postele krásných žen, ale především muži, kteří po něčem takovém momentálně spíše jen výrazně touží. A opačné pohlaví čtenářstva na tom bude zřejmě velmi podobně. Ačkoli je dosti drsné a proti přírodě, k čemu vás teď budu navádět, v okamžiku, kdy vstoupíte do seznamovací arény, ať už je jí vinárna, diskotéka, seznamovací večírek či jakékoli jiné prostředí, zašlapte své touhy do země. Vsugerujte si, že se zase až tak moc a snad ani vůbec nepotřebujete aktuálně seznámit, že jste tu určitě jen proto, že se chcete trochu pobavit, že máte chuť na dvojku dobrého vína či sklenku skotské, že tu dobře hrají, jen zapomeňte alespoň pro začátek na seznamování. Ten, kdo moc chce a nedokáže to šikovně zamaskovat, je odepsán. Opakuji: Odepsán. Ačkoli je tento jev již dokázán vědeckými měřeními, nám stačí, když víme, ze přílišné chtění kolem nás vytváří pole, které odpuzuje předmět našeho zájmu jako repelent komáry. Dostává nás do křeče, ve které jsme partnersky nepřijatelní, nezajímaví a odpudiví. Pánové, nerozhlížejte se hned lačně po lokále, dejte si v klidu panáka a působte dojmem, že máte ještě spousty jiných starostí i radostí, než abyste se zbláznili kvůli nějaké ženské, která sedí o dva stoly dál. I když je vám jasné, že na to později vletíte, působte nejosvědčenějším dojmem, kterému se trefně říká cílený nezájem (tento termín bude ozřejměn podrobněji dále). Zkuste s dámou navázat velmi zvolna kontakt pohledem, přesvědčete se, že by nebyla proti, a pak ji nechte klidně odtančit prvé dvě, tři série s nějakým trumberou.