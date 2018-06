Vy jste naše hvězdy: Dita pózovala v těhotenství po vzoru celebrit

Do ateliéru zamířila čtenářka Dita hned dvakrát - poprvé v sedmém měsíci těhotenství, podruhé s narozeným chlapečkem ve věku čtyř a půl měsíců. "Dnes má Adámek rok a půl, je to správný rošťák a pokud bychom mu v budoucnu pořídili sourozence, určitě bychom rodinné album znovu rozšířili o podobné fotky," říká třicetiletá Dita, jež před nástupem na mateřskou a poté rodičovskou dovolenou pracovala v mezinárodní poradenské společnosti na pozici marketingové specialistky.

Zamířit do ateliéru jí prý nečinilo problémy, fotodokumentace onoho výjimečného okamžiku, jakým čekání na příchod dítěte do rodiny bezesporu je, bylo zkrátka silnější. "Focení jsem příliš dlouho nezvažovala, spíš jsem přemýšlela, jak k němu přemluvit i manžela. Při druhém focení již s narozeným chlapečkem jsem to už měla jednodušší, protože věděl, co ho čeká," směje se čtenářka. "Nicméně jsme nevěděli, jak se to bude zamlouvat našemu Adámkovi a jak bude reagovat na světla, blesky, různé pozice atd. Fotografka byla ale zkušená, velmi milá, trpělivá a uměla malého zabavit a zaujmout."

Dita se o fotografie z rodinného alba podělila na základě výzvy redakce Revue iDNES.cz, která tento týden informovala o stejném počinu zpěvačky Michaely Noskové, jež se v ateliéru rovněž fotila před i po narození dcery (více čtěte zde).

Michaela Nosková s dcerou Eliškou a manželem Honzou

"Těhotné ženy se rozhodně nemají za co stydět, pořizují si podobné fotky pro osobní potřebu, aby si uchovaly vzpomínky na dobu s bříškem," objasňuje Dita, proč snímky redakci poskytla. "V dnešní době se v magazínech fotí i devadesátileté babičky, aby se ukázala krása jejich věku, tak proč neukázat i ženu v tomto zakulaceném období, vždyť jsme na tom byly všechny stejně," doplňuje naše čtenářka.

Stud, který by v souvislosti s focením byl přirozený, se u Dity nedostavil. "Předem jsem věděla, jaké typy fotek bych chtěla a ty obnášely i pózování jen v lehké látce. Navíc mi ten stav přišel natolik přirozený, že jsem stud vážně příliš neřešila," uvedla dále maminka malého Adámka, jež si některé z pořízených fotografií vystavila na stěnách svého bytu.