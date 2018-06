Vy - a vztahovační? To jistě ne!

Každý člověk může v únavě, podrážděnosti či nedorozumění zareagovat vztahovačně. U skutečně vztahovačných lidí je však tato vlastnost přímo zbytnělá a na první pohled nápadná. Všechno hned považují za útok proti své osobě. Zkuste se teď podívat na sebe "zvenčí" a co nejobjektivněji posoudit své chování a jednání. Na jednotlivé výroky odpovídejte buď ano, nebo ne, podle toho, zda si myslíte, že vás vystihují, či nikoliv.1. Velmi těžce nesete, máte-li dojem, že nejste středem pozornosti.2. Nedokážete odpustit ani drobnou urážku, byť se vám "pachatel" omluví.3. Nesnášíte vtipkování na váš účet. Vnímáte to jako útok proti sobě.4. Často bojujete za obhájení svých - ať již faktických, nebo smyšlených - práv.5. Intenzita a následky výše zmíněného boje bývají neúměrné.6. Často si myslíte, že jsou lidé kolem vás naivní, hloupí, podceňujete je.7. Soudíte, že nepříjemnosti, které se vám přihodí, nejsou náhoda. Jde spíše o systém vzájemně propojených útoků proti vaší osobě.8. Provádíte různé "zabezpečovací rituály", například proti odposlouchávání telefonu, natáčení skrytou kamerou a podobně, byť vám nic takového nehrozí.9. Máte minimum přátel, nebo žádné.10. Rozhodně se nepovažujete za více vztahovačného.Jak jste na tom?Kolik odpovědí ano, tolik získáváte bodů.0 až 2 body: Jste v pořádku.3 až 5 bodů: Hraniční výsledek. Vztahovačnost je zřejmě přinejmenším naznačena.6 až 9 bodů: To již není naznačení, to je přímo trknutí vztahovačností.10 bodů: Jste příklad vztahovačnosti, jako vystřižený z učebnice.