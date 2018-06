VV Jakuba zpátky nechtějí a s agentem bude ještě hůř

Lůca on-line ZDE

Už sestřihy působení Jakuba a Lůcy ve vile byly opravdu "hárdko". Nejdříve nám Lůcu ukázaly jako miloučkou opečovávatelku zvířat a Jakuba jako dokonalého partnera. Následoval ale sestřih "nejlepších rad" a pomluv. Být hlavně na Jakubově místě, tak se červenám až na zadku.

Lůca při loučení breky ani nemohla mluvit a moc si přála, aby se potkali venku, pokud se už nevrátí. To Jakub se pustil do své obhajoby, další kritiky VV a házel špínu na Lůcu. Vyrovnané hlasování se až na konci obrátilo ve prospěch Jakuba. Čert ví, co k tomu diváky vedlo, ale pořádně mu narostly růžky. Konečný účet 27080 : 24221 hlasů pro Jakuba.

Nikdo z VV ho zpátky nepřivítal a akorát je pořádně otrávil. Lůca je se slzami ve studiu politovala: "To, co dělal vevnitř, bylo opravdu hnusný." Loučení bylo opravdu dojemné. Slza ukápla i na mou klávesnici. Ale bude ještě hůř. Už zítra se do vily stěhuje tajný agent, který má vystupovat v roli dalšího VyVoleného a vyvolávat velké rozbroje. Rozhodli o tom sami návštěvníci webu VyVolených. Uvidíme, jak ho starousedlíci přijmou.

VyVolení sice pochytali všech osm sklípkanů, kteří na ně čekali ve čtvrtek v ložnici. Dva virtuální ale pořád viseli ve vzduchu. První se zhmotnil v posteli machra Pavla, který rázem odvahu ztratil. "Já mám v posteli pavouka. Já mám v posteli pavouka," přišel škemrat ostatní o pomoc. V rukavicích ho chytil Jakub, ale Pavlovi už stejně do spánku příliš nebylo.

Na druhého neexistujícího se vydal "agent tse-tse" Martin. V elasťákách, koupací čepici, gumových rukavicích a suspenzorem z cedníku vypadal opravdu neuvěřitelně. "Tady žádnej pavouk nepřežije," artikuloval s dokonalou fistulí v hlase. Samozřejmě, že žádného dalšího už nenašel. Štáb jeho existenci ale před večerkou ještě přiživil vzkazem, že pavouci svou hru stále nedohráli a Karolína s Marií si v posteli mnohokrát zaječely.

Hlavní akcí dne byla ale soutěž Mistr Vilík a Miss Mokré tričko. Zcela nepochopitelně Prima "vypípala" mokré tričko. Má opravdu zvláštní měřítka pro to, co ohrožuje psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže (pardon, ale tuto únavnou jazykovou hříčku opravdu nemám ze své hlavy). Pánové vystavili svá namaštěná těla a snažili se předvést svaly. Petr se dokonale připravoval, aby pod elastickým body bylo všechno správně srovnané. Vyplatilo se a titul byl jeho.

Ještě více ale řádili pánové, když se pod sprchou v koupelně objevily dámy. V obýváku doslova slintali. Pavel byl určitě tím, kdo měl hučák, jak pánové přiznali. "No to je paráda. Ty nám děláš radost, děvče. Pojď, neboj se toho!" hulákal na Karolínu. "Dietovka, ukaž nám, co v tobě je!" volal Martin na Danu, která se šíleně styděla a po akci nechtěla ani vylézt z koupelny. Pánové nakonec určili za vítězku Karolínu. Je pravda, že se kroutila opravdu nejlépe a nejsvůdněji.