Vulgární pornokomiks „Kuchařová a Richter“ už řeší právníci

„Je to hodně nechutné,“ komentoval nešťastný vtípek pro iDNES.cz Richter, který nad útokem tentokrát nehodlá mávnout rukou. „My už jsme celou věc předali právníkům a ti budou zjišťovat další právní kroky,“ dodal.

Kdo je autorem komiksu, se kterým se na internetu dokonce obchoduje, zatím netuší. „Musejí to rozklíčovat právníci, ale chceme zjistit, kdo to je.“

Milan Richter předal celou záležitost právníkům.

Samotná Kuchařová se o vlastním pornokomiksu dozvěděla až v pátek ráno. To, co viděla, jí zcela vyrazilo dech. „Byla jsem pracovně v zahraničí a neměla jsem možnost to do dnešního rána osobně vidět. Po zhlédnutí jsem celou věc předala právním zástupcům,“ stojí v oficiálním prohlášení nejkrásnější dívky světa z roku 2006, která uplynulé dny trávila v Miláně.

Taťána Kuchařová je z pornokomiksu v šoku.

Její reakci se ani nelze divit. Celý kreslený komiks je totiž velmi vulgární a jeho autor se nezdráhá mluvit o Kuchařové jako o luxusní prostitutce. Série porno snímků je navíc podle odborníků graficky velmi zdařilá. Stejně dokonalé je i zabezpečení stránky, na níž je komiks umístěn. Jedná se o přesměrovanou adresu, která je zaregistrovaná na zcela jiném místě, než ze kterého se zdrojuje. Podle námi osloveného odborníka jde o jednoduchý trik, jak se skrýt.

