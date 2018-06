Vulgarity vadí víc než hovory o sexu

ČTĚTE TAKÉ:

Vulgarita je podle psychologů vysoce nakažlivá, a to přesto, že řadě lidí smršť sprostých slov z úst obyvatel obou vil vadí. Víc než otevřené hovory o sexu, jak vyplývá z průzkumu agentury SC&C pro MF DNES.

"Lidem ani tak nevadí, o čem se ve vile mluví, ale jak," potvrzuje sociolog Petr Šmíd z SC&C.

A dokládá to čísly: debaty na téma sex pohoršují 37 procent lidí, zato vulgární řeč dráždí skoro 60 procent lidí. Dvojnásob víc vadí ženám a citlivější na hrubá slova jsou i Moravané. Čím je člověk starší, tím víc ho rozčilují jak debaty o sexu, tak vulgarita. Ta vadí 70 procentům lidí nad padesát let.

"Je to logické," říká sexuoložka Hana Fifková. "Za posledních patnáct let se lidé naučili o sexu mluvit. Lépe to jde mladším, odchovaným svobodnými médii. Nemají problém použít správný výraz. Řeší, co komu v sexu vyhovuje, a nepýří se. To lidé starší generace v ordinaci složitě hledají slova a mají zábrany mluvit," říká sexuoložka.

I proto zřejmě hovory soutěžících, jak nejlépe uspokojit ženu a kolik kdo měl partnerů, pohoršují každého druhého nad padesát let, ale jen 14 procent lidí pod třicet. Nejvíc prudérní jsou Pražané (sex v debatách vadí každému druhému) a nejtolerantnější jsou v tomto případě Moravané (vadí jen každému třetímu). K sexu jsme podle Fifkové tolerantní i proto, že v Česku je málo věřících, a tudíž nefungují obvyklá náboženská tabu. I to se ve výzkumu odráží: sex jako téma hovorů nejvíc pobuřuje voliče křesťanských demokratů - vadí třem čtvrtinám z nich.

Vulgarita pak vadí třem čtvrtinám voličů komunistů. Naopak voliči ODS jsou k ostrým slovům shovívaví. Psycholožka Kateřina Fidrhelová vysvětluje, že v prostředí, kde se mluví hrubě, se rychle zkazí i lidé, kteří v životě nepronesli sprosté slovo. Zažila to na vlastní kůži. "Coby pedagogický dozor jsem s kolegy jela na tábor. Děti tam neřekly jedinou větu bez vulgarit. Za týden jsme se vrátili a zjistili, že mluvíme jako dlaždiči všichni. I já, letitá, která dřív nevypustila hrubší slovo z pusy."

Jenže jen málokdo ze soutěžících si dává pozor na pusu. A pokud ano, pak umí urazit své spolubydlící i tak. "Jsi odpornej, odpornej, chlípnej, slizkej. Jsi úplný pod dno všeho, co se dá najít," soptil ve vile VyVolených Vladko Dobrovodský na teď již vyřazeného Petra Zvěřinu.

I to je asi důvod, proč by jen každý desátý člověk bez problémů nechal sedět děti u televize, když běží reality show. Naopak 60 procent dospělých míní: Ty pořady nejsou pro děti.

Co si lidé myslí o reality show

Sledujete reality show?

Každý den 26,8 %

Občas 45,3 %

Nesleduji 28,0 %

Jaký máte vztah k reality show? Vadí vám?

Velmi vadí 20,2%

Spíše vadí 20,5 %

Spíše nevadí 32,8 %

Vůbec nevadí 26,5 %

Vadí vám otevřené hovory o sexuálních tématech?

Vadí 33,6 %

Nevadí 63,4 %

Vadí vám vulgární mluva soutěžících?

Vadí 57,1 %

Nevadí 42,9 %

Mluva soutěžících je ve srovnání s běžnou mluvou:

méně vulgární 11,7%

stejná 52,7 %

vulgárnější 35,5 %

Liší se postoj k sexu u sou-těžících od běžné populace?

Ne 56,0 %

Ano 44,0 %

Měli by rodiče nechat dívat děti ve školním věku?

Ano, bez problémů 10,0 %

Ano, ale s vysvětlením,

co jde 31,4%

Ne 58,5 %

