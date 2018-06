Vulgarity v SuperStar bude řešit soud i televizní rada

"Porota se velmi neslušně zachovala a velmi mě bolí, jak urazili moji dceru. Nevím, jak takoví bezcharakterní lidé, co urážejí a ponižují ostatní, můžou sedět v porotě. Přitom jsou to také lidé, kteří nevědí, co v životě čeká je anebo jejich děti," komentovala kauzu ve slovenských médiích maminka Radky Edita Ivanicková, "a jsem ráda, že tu nepříjemnou věc chce řešit soudní cestou," dodala.

Celou aféru odstartovaly tajné záběry, které unikly ze slovenských střižen. Jde o část rozhovoru mezi porotci, kdy po odchodu Radky pokračovali v ostré debatě. "Ona si ty ruce ani nedá k tělu. Vím, že teď jsem typická sprostá Jandová, ale jak ona si umyje přirození?" pronesla Jandová. "A jak si může vytřít řiť?" pokračoval v podobném duchu Habera.

Marta Jandová svých slov lituje a dvaadvacetileté zpěvačce, kterou mimochodem poslali díky přesvědčivému výkonu do semifinále, by se ráda omluvila. "Hrozně mě to mrzí, vím, že to nemůžu vzít zpátky, a hlavně je mi líto, že to nejvíc odnese ona. Já to přežiju, ale ublíží to hlavně jí. Nic s tím neudělám, ale touto cestou bych se Radce chtěla alespoň omluvit," vzkazuje prostřednictvím iDNES.cz Jandová, podle níž už slovenská televize Markíza potrestala člověka, který tajnou nahrávku pustil do světa.

Oproti předchozím řadám je letošní mezinárodní SuperStar co do počtu vulgarit na úplné špici, a to především kvůli porotcům a jejich peprnému slovníku. Ten ale divákům není příliš po chuti, což dokládají i stížnosti, které obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. "Několik jsme jich už dostali a týkají se vulgarit moderátorů. Budeme je předkládat na radě," řekl iDNES.cz vedoucí úřadu Petr Bartoš. Není tak vyloučeno, že soutěž inkasuje i pokutu.

"Pořad je cílený na mladší generaci, která takové výrazy mezi sebou občas používá, aniž by byly míněny hanlivě a v jejich doslovném významu. Pořad je navíc mezinárodní a výrazy, které v jedné zemi vzbuzují pohoršení, jsou ve druhé tolerovány. Uděláme ale maximum pro to, aby množství takových výrazů v pořadu nepřesáhlo únosnou mez," slíbil koordinátor projektu Adam Kotalík.

Sprostá slova mají negativní vliv především na děti, které mají tendenci si je přebírat do vlastního slovníku. Podle psychologů to umějí dokonale.

"Pokud sprostá slova zavedeme do našeho běžného slovníku, tak děti je začnou běžně používat. Měla jsem v ordinaci příběh, kdy tatínek oslovoval maminku "Ty p..." nebo "Ty k....", a když jsem se toho šestiletého kluka zeptala, proč tak mamince taky říkal, tak odvětil, že jí takhle běžně říká táta. Tohle prostě přejde do krve," varuje dětská psycholožka Tamara Cenková.

Přepis tajné nahrávky Habera: Měla by jsi dělat nějaký sport. Boxing třeba...

Jandová: Pomohlo by ti to. I k tomu hlasu. Tak na sobě zapracuj. Už nikdy v životě žádný hamburger.

Radka: Děkuji, mějte se.

Habera: Už ani hranolky.

Radka: A co můžu?

Rolins: Sportovat! A zdravě jíst!

Jandová: Hodně vody! Po odchodu soutěžící běží kamery dál a zaznamenávají následující dialog: Jandová: Mně z toho bylo zle. Já jsem jí to musela říct.

Habera: Dobře, že si jí to řekla.

Rolins: A pěkně.

Jandová: Ona si ty ruce ani nedá k tělu. Vím, že teď jsem typická sprostá Jandová, ale jak ona si umyje přirození?

Habera: A jak si může vytřít řiť?

Jandová: Tam se nedostane. Zdroj: YouTube

