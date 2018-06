Vůbec nic bych nedělal jinak, říká Karel Zich

No právě, vůbec nic bych nedělal jinak. Když se dnes na sebe dívám s jistým odstupem, vidím, že jsem udělal moc strašných volovin. Ale kdybych je neudělal a nevznikla z nich nějaká zkušenost, dělal bych voloviny jiné a třeba mnohem horší.Ale říká si to jen do chvíle, než zjistí, že mu to dalo něco pozitivního. Já beru prohru jako zkušenost, která mě obohacuje. A myslím, že negativní zkušenosti nás formují víc než ty pozitivní, alespoň si uvědomujeme, že nic není zadarmo. Protože všechno, co je zadarmo, bývá povrchní.Ani ne. Když slyším kategorické soudy od lidí, kterým pěšinku vyšlapával někdo jiný, třeba rodiče, a nejsou za tím trable, které dají člověku za vyučenou, nevnímám to moc pozitivně.Ale to je přece individuální. Každý má tolik problémů, kolik jich unese. Horší je, když se je před námi někdo snaží zametat. To je pak život stejně laciný jako ty rychlé peníze ze sportky.Určitě bych si vyčítal, kdybych nepostřehl, že se moje dítě začalo ubírat nějakým sebezničujícím směrem. A těch pokušení je moc - drogy, alkohol, kriminalita.Je to moje práce. Baví mě, ale bere mi spoustu času a nutí mě k hodně nepravidelnému režimu. Vím, že vedle členů rodiny, jejichž režim je víceméně pravidelný, působil můj život bez volných víkendů a večerů vždy jako život exota, pohybujícího se mimo čas a prostor. Na druhou stranu jsem měl dědečka, který hrál ve známém kvartetu, jezdil skoro třicet let po světě a k babičce se vracel třeba po třech čtyřech měsících. Ona mu za těch pár týdnů, co byl doma, vždycky vyprala a vyžehlila dvacet frakových košil a on pak zase odjel na dlouhé měsíce. A přesto mezi nimi byl nádherný vztah a daly se tak vychovávat děti. Takže to není jen otázkou těch priorit. Prostě k tomu musí být dva, kteří jsou ochotni vytvářet vztah. Někteří nevydrží ani krátkou nepřítomnost.Dnes bych to řekl obráceně. Lásku beru s přesvědčením, že se ti dva vzdalovat nemusí. Naopak. Když oba naleznou patřičnou míru tolerance a nenechají si soužití nahlodávat malichernými maličkostmi, mohou mít nádherný vztah až do smrti. Ale prosím už dost o vztazích a o rodině. Slíbil jsem, že si necháme své soukromí pro sebe.Asi tak nějak.Je to součást profese. Samozřejmě mi vadí, když si mě lidi začnou všímat jako exota a považují mě za veřejný majetek, takovou ztrátu soukromí by asi nesl těžko každý. Ale přeci kvůli pár jedincům, kteří vám otravují život, nezanevřete na všechny ostatní, kteří chodí na vaše koncerty a kupují si vaše desky. Popularita má spoustu negativních, ale i pozitivních znaků. Něco za něco. Kdo v téhle souvislosti mluví jen o negativech, není moc upřímný. Že se musím po představení podepisovat, i když bych už dávno chtěl být ve sprše? Vždyť ti lidé mě živí.Asi je to kombinace obého. Když vás zvláště v té naší branži mine štěstí a náhoda, prostě když si vás nikdo nevšimne, tak kariéru nastartujete těžko. Ale člověk by si měl uvědomit, co je dílem náhody a o co se zasloužil sám. Ono se sice občas tvrdí, že by člověk měl říkat, jaké má úspěchy a jak je dobrý, ale já myslím, že to patří do Ameriky, kde jsou všichni happy. U nás se na to díváme jinak. Myslím, že tady se oceňuje spíše slušnost než ostré lokty. Suverénností bez poctivého řemesla člověk možná kariéru začne, ale otázka je, jak dlouho vydrží.Jako že bych si tím platil nějaké odpustky? Snad ne. Možná v tom trochu jde i o to, že se nemohu věnovat svým dětem, jak bych chtěl. Ale hlavně si myslím, že je to moc potřebné. A nesmírně oceňuji lidi, kteří pomáhají, aniž by to příliš mediálně prezentovali. Moc si vážím Chantal Polívkové, které se podařilo zlidštit prostředí v mnoha dětských nemocničních zařízeních. Má obrovské srdce. Stejně jako třeba Marek Eben nebo Zdeněk Svěrák. Jsou prostě věci, na které si musíme udělat čas. Když ne, tak jsme pitomci.Snažím se být v kontaktu, i když někdy nevidím jedinou tvář. Ale ten sál cítím.To ani trochu, baví mě to. Až teď, po nějakých třiceti letech, jsem se té muzikantské profesi dostal na kloub, dobral jsem se určitých pravidel a kvalit interpretace. Patřím ke zpěvákům, po nichž se chce, aby znovu a znovu zpívali písničku, kterou už zpívali tisíckrát. A pořád v ní nalézám něco nového. V padesáti najednou v tom, co zpíváte, objevíte něco, co vám před tím nedocházelo. Těším se, co ještě objevím. Zjišťuji, co všechno si s písničkou mohu, ale také nesmím dovolit. Člověk tak časem dochází až k asketickému projevu.





Platí, že nás hudba obohacuje, že rozvíjí naše city? Jednou jste řekl, že rodiče, kteří alespoň trochu nevedou děti k muzice, z nich vychovávají citové mrzáky.



S těmi mrzáky to možná je až příliš drsné konstatování, ale stojím si za ním. Ovšem že by se nám začínalo nedostávat citu, to nemyslím. Jen to tak někdy vypadá, protože ti bez citu a bez skrupulí na sebe více upozorňují.



Takže věříte na slušnou mlčící většinu?



Určitě. Tuhle republiku mám sježděnou, taky jsem projel kus světa a to, co vidím u nás, mě naplňuje optimismem. Máme šanci být zase vyspělou a slušnou společností. A taky společností mnoha kultur, jako to bývalo dřív. Bylo by bezvadné, kdyby se to povedlo, zapláclo by to hubu těm, kteří nemají rádi někoho jiného jen proto, že má jiný nos nebo mluví jinou řečí.