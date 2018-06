Vstup do jiné řeky a osvěž se

Staropražská vinárna U Šuterů pamatuje lepší, ale i mnohem horší časy než dnešek. Za první republiky proslula jako útočiště bohémy: zejména herců a malířů. Sudové víno se tu pilo z džbánků servírovaných na hladké dubové stoly. V třicátém roce koupil podnik od pana Šutery pan Bouzek, generální dodavatel Kristovy krve pro pražskou arcidiecézi. Zlatý věk pokračoval. Syn tehdejšího majitele vzpomíná, jak mu rozjaření hosté Voskovec a Werich, kteří sem zašli skoro po každém představení Osvobozeného divadla, předváděli kusy na jeho domácím loutkovém divadle.

I znárodněná vinárna si uchovala část své popularity. Klientela však ztratila někdejší pozoruhodnost. Cukrovaly tu mimomanželské úřednické páry. Veksláci od protilehlého tuzexu si sem chodili dát baštu. V éře transformace našeho hospodářství tu pár let nebylo nic. O to víc těší, že před dvěma měsíci vstal podnik z mrtvých a zatím se má k světu. Současný provozovatel se nesnažil obnovit ráz, jaký měla vinárna v dobách své největší slávy. Měřena tehdejšími poměry je dnešní nabídka vín tristní: pár odrůd v lahvi, z červených jen obligátní frankovka a vavřinec.

Místo toho však najdeme u Šuterů hospodu, kam se dá chodit pravidelně na jídlo, aniž to člověka hned tak omrzí. Novinkou zde předtím nevídanou je točené pivo. Spektrum krušovické produkce - od desítky přes tmavou jedenáctku a světlou dvanáctku až ke granátovému Mušketýrovi pokrývá všechny běžné libůstky českého pivaře. Klidná chuť, nepřeražená vrchním chlazením, je dobrým vysvědčením pro karolinská sklepení tohoto starobylého domu. Pokračováním prvorepublikové tradice je dle pamětníků výborná kuchyně. Jídelníček se nesnaží výrazně profilovat tím či oním směrem. Chce léčit jako širokospektré antibiotikum.

Zpátečník nezasažený zdravotnickou osvětou si tu odpoledne k pivu poručí škvarkové sádlo (25 Kč), zatímco yuppie zvolí pikantní kuřecí křidélka (39 Kč). I oběd se tu dá odbýt salátem, proč se však bránit knedlu vepřu zelu či gulášku? Denní nabídka hotových jídel bývá nápaditá, vpravdě domácí. Jediná připomínka, vzešlá z dlouhé řady nezávislých testů, se týká poněkud tužšího masa ve svíčkové omáčce. Polévky dne přijdou na 19 Kč a jsou neošizené. Doporučujeme vyzkoušet boršč. Kynuté borůvkové knedlíky se šlehačkou a tvarohem se už vidí i jinde, ovšem zdejší škubánky s mákem abys v zemi pohledal. Ústním podáním se šíří věhlas kmenového moučníku podniku - medovníku se šlehačkou (29 Kč). Nabídka minutek je dostatečná, za hřích stojí například skvěle naložená grilovaná krkovička (89 Kč bez přílohy). Navíc: u Šuterů se jí vcelku levně, vzhledem k poloze podniku mezi Václavským náměstím a Národní třídou dokonce mimořádně levně. Za hotové jídlo si tu obvykle počítají 55 Kč, čímž je naplněn poslední Murphyho zákon, že cena hlavního jídla musí nejméně o čtyři koruny převyšovat hodnotu nejpoužívanější zaměstnanecké stravenky.

Podle všeho nejde o zaváděcí ceny, ale o cílevědomou cenovou politiku. Slušně zaplněný lokál napovídá, že by se mohla vyplatit. Dva číšníci se tu mají co obracet. Jejich víření na place občas připomíná chaotický Brownův pohyb, jako by si teprve zvykali. Klasickou figurou je vrchní přenášející suverénně tužku za pravým uchem.

Poněkud pavlovovsky traumatizováni se tu mohou cítit pacienti strašnického zubaře Česneka. Při vstupu do jeho čekárny se totiž ozývá stejné zvukové znamení, jaké zaznívá z kuchyně u Šuterů, je-li jídlo připraveno na režonu a čeká na odnos. Samostatnou kapitolou je dlouhý, chodbovitý, klenutý lokál, jeden z nejkrásnějších ve městě. Host do něj zalézá jak do bezpečné nory. Pocit intimity umocňují stahovačky nad stoly. Atmosféru dokreslují fotografie zmizelé Prahy, v dřevěných rámech na věšáku je připraven vždy čerstvý denní tisk.



U Šuterů, Palackého 4, Praha 1

otevřeno denně 11-23 až 60 míst u stolů



Krušovice 10° 18 Kč ***

Krušovice 11° černá 20 Kč ***

Krušovice 12° 20 Kč ****

Mušketýr 12° granátový 20 Kč ***

kvalita obsluhy ***

celkový dojem ****



Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si autor hradí sám, personál ani majitelé o hodnocení nevědí.