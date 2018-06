Všichni proti Martinovi

Ve vile je opravdu husto, paranoia Martina s Tonym už pokročila do fáze, kdy si o ostatních myslí, že dělají to samé o oni – tedy, že pomlouvají, taktizují a baví se spolu o svých palcích. Nenávidí je, pohrdají jimi a... přesto s nimi musí ještě ve vile zůstat a vydržet, takže můžeme očekávat ještě větší psycho.

Samozřejmě, že Pluto, Marcy, Marie a Pavel cítí, že patnáct milionů je o deset lidí blíž než na začátku, ale také si uvědomují, že spolu musí nějaký ten čas ještě ve vile vydržet. Tony s Martinem však za sebou pálí mosty – "Tohle je reality show, vole, ne nějaká ubytovna!"

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi...

Štáb si na VyVolené vymyslel opravdu lahůdku – rozdělil je do dvojic, kde se museli navzájem napodobovat. Pluto musel dělat všechno co Maruška, Tony se opičil po Marcy a Martin musel být druhým Pavlem Pelánem.

Zpočátku to vypadalo nevinně, jen Pluto si musel nalakovat nehty na rukou a Tony dělat, že se maluje. Jenže jakmile se role obrátily, začalo jít do tuhého. Pavel si musel po vzoru Martina vylít pivo, oholit nohy a nosit ve vile ceduli, jak nesnáší Hrotovice.

Na Marcy začal působit alkohol a zatímco byl Tony ve zpovědnici, hrála venku zodpovědně Tonyho, jak se asi chová vevnitř, ale používala u toho jen podivná citoslovce. Tonyho to brblání a mumlání naprosto odrovnalo, začal mít strach o její duševní zdraví a nakonec zapomněl, co vlastně ve zpovědnici chtěl.

Další výměna už probíhala ve znamení alkoholu. Pavel se snažil utahat Martina fernetem a vínem s kečupem a Marcy zkoušela to samé na Tonyho. Pluto s Maruškou vše nevěřícně sledovali – oba v natáčkách.

A poslední výměna byla už dovedena do extrému. Tony si do pusy nacpal co mu přišlo pod ruku a pak s tím krmil Martina tak, jak to dělají ptáčci. Pavlovi se z toho obrátil žaludek a Tony s Martinem měli obrovskou radost, jak ho odrovnali.

Agitace bez legrace

VV pak představovali vilu svým nejbližším a když je tam nemohli mít fyzicky, tak si pomohli aspoň fotografiemi. Na Martina to bylo asi malé vzrůšo a proto ostatním poschovával všechny cigarety. "Nechám ve vile trochu zhoustnout atmosféru."

Nejhůř to nesla Maruška, které se zdálo, že ji Martin zatahuje do jejich sporu s Pavlem. Martin nejdřív prohlašoval, že to dělá kvůli Pavlovu zdraví, pak kvůli palcům, až kameře se svěřil: "Já mám v plánu všechny ve vile psychicky zničit!"

Večer se mohutně rozpršelo, a tak VyVolení museli být vevnitř a poslouchat Martinovu přednášku o nekouření. Ač jsem nekuřák, měl jsem chuť si jednu zapálit, abych mu ji nemusel napálit. Celé to korunoval schováním Pavlova klobouku a cestou za hledáním zdraví prostřednictvím právě klobouku.

Naštěstí Maruška cigarety našla a všechny od Martinových řečí vysvobodila. Martin, který chtěl ve vile všechny psychicky zničit se v noci rozplakal, zalezl pod stůl a s nudlí u nosu se dožadoval od Tonyho slůvek podpory. "Můžeš mi říct, jestli by se našel člověk, kterej by ti v tuhle chvíli řekl, že jsi hezkej?" Začal nekompromisně Tony. "Ale když pominu design, tak si nejlepší."

Jestli to takhle berou i diváci, uvidíme až v sobotu. Martin si chtěl vzít Pavla, ale Tony mu to mocně rozmlouvá – chce, aby si Martin vybral jeho. Buď chce opravdu jít za Renatou, anebo půjde za výhrou i přes Martina, který je v jeho očích slabší soupeř než Pavel. Kdo ví...