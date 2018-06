Vsetín bojkotuje Saudka za porno

Plakáty rozlítily prý především starší občany.

"Občanům Vsetína patří veškeré uznání, protože projevili široké znalosti z oblasti pornografie," ironizuje jejich postoj Saudkova spolupracovnice Sára.

"Myslím, že na každé podobné fotografii vidí lidé především to, co je v nich samotných. Vsetínským musím zároveň poděkovat, protože nám na Valašsku udělali skvělou neplacenou reklamu. Na výstavě je každý den narváno, a teď věřím, že se dostaví i početná delegace návštěvníků ze Vsetínska," uvedla Saudková.

Fotografova bývalá partnerka je překvapena. "V každé trafice, ve všech městech republiky jsou každý den veřejně vystaveny skutečně tvrdé pornografické snímky na obálkách erotických časopisů. A doposud jsem nezaznamenala, že by proti tomu stejní lidé ve Vsetíně protestovali. Navíc třicet let starý obrázek na našem plakátu je poněkud cudný. Když se na něj pozorně zadíváte, není vidět o nic méně, než lze spatřit na každé plovárně," dodala.

Plakáty s mladou dívkou zvou na výstavu The Best of Saudek v mnoha různých městech po republice, včetně hlavního města Prahy. Nikde jinde než ve Vsetíně proti Saudkově snímku lidé neprotestovali. Výstava zahrnující na 150 snímků byla v Domě u Bílého jednorožce v Praze na Staroměstském náměstí zahájena letošního 21. září a skončí 30. června příštího roku.