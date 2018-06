Všecky krásy světa

Do Kralup jezdil jsem rád a na cestu jsem se nesmírně těšil. Cesta na prázdniny byla nejtouženější. Cesta na vánoční svátky plná posvátného kouzla. A na velikonoce byla cesta plná radostí. Stanice na této trati - kdysi dlouhé, dnes kratičké - říkával jsem si jako apostrofy loretánské litanie: Holešovice,Bubeneč,P odbaba, Sedlec,Roztoky,Žalov a Podmoráň - jak jsou krásná tato dvě jména. Pak jen Letky, Libčice a Dolany a už jsem byl na kralupském nádraží a utíkal do náruče matčina otce,abych až po letech pochopil, že mi byl tím, čím Boženě Němcové byla její babička. Ale já si nemusím ani mnoho přikrašlovat. Kéž bych mohl lidem dát tolik krásy,kolik mi jí dal on, když jsme spolu hodiny a hodiny chodili po kralupské krajině. Toho T řebízského nejdříve. Pak Hálka z blízkého Dolínku a nakonec lásku k poezii. Jak to vše už zní dnes jaksi nečasově a nemoderně! Ale z těch životadárných vzpomínek jsem žil po celý svůj život. A ještě abych nezapomněl: lásku ke stromům. Byl knihovníkem kdysi chudé městské knihovny,ale současně byl i vedoucím členem Okrašovacího spolku v Kralupech. Okrašlovací spolek! Jak to zní dnes starodávně a leckdo ani neví, co to bylo. S najatými dělnicemi vysazoval ve městě i v blízkém okolí stromy a keře. V e skupince stromů za dívčí školou objevil jsem dva stříbrné topoly. Byly obrovské. Když je sázeli, přidržoval jsem jejich štíhlé kmínky a zašlapoval zem v jejich jámě. Byly vedle sebe. Nedávno stál jsem pod nimi a čekal jsem, až zašumí. Nevál vítr, stromy se jen tiše zachvívaly, jako když si šeptají milenci s ústy na ústech. Sbohem, stromy! Jízda vlakem na velikonoce byla plná jarních překvapení. A nejkrásnější byly chocholy zlatých tařic na černých skalách. Vlály vysoko na řekou a vlak radostně hulákal.