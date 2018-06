Všechny spisovatele pokořil Petr Novotný

Petr Novotný zkrátka ví jak na to. Se zájmy publika kalkuluje i při přípravě svých televizních estrád. Bedlivě sleduje peoplemetr a řídí se jím. Také v případě své knihy pochopil, že sex a jídlo jsou hlavními motory lidského konání a zájmu. Opět mu to vyšlo.

Přestože sklidil úspěchy už svými třemi předchozími kuchařkami, přiznal se Novotný, že recepty sbírá teprve krátce. Z gastronomie ho více zajímají dějiny vaření a jídel, vzájemný vliv jednotlivých kuchyní či důsledky gastronomie na politiku a další lidské činnosti. Proto už od studentských let sbírá kuchařské knihy, kterých nashromáždil téměř 1300.

"K vaření jsem se dostal přes sbírání receptů až tak před pěti lety, kdy jsem ke kuchařkám začal sbírat podivné recepty," vysvětluje. Protože svého koníčka zveřejnil, dostává dnes až sedmdesát receptů denně.

"Vybírám jen ty, které jsou ujeté, odvážné buď v kombinaci ingrediencí, nebo v postupu. Ani jeden recept jsem nevymyslel, jen se snažím přivést do kuchyně fantazii, dobrodružství a humor," popisuje Novotný svoji zálibu.

Ve sbírce má kolem deseti tisíc předpisů, z nichž mediálně proslavil přibližně pět set. Zatím se mu až na pár výjimek nestalo, že by narazil na recept, který by zavrhl ještě před vyzkoušením. "Můj oblíbený chyták, který jsem odmítl udělat, je olomoucký tvarůžek v čokoládě, protože jsem věděl, že to nemůže fungovat," komentuje, co všechno si lidé v touze po originalitě nevymyslí.

Novotný je přesvědčen, že jídlo je součástí kultury, a proto při svých cestách vždy už na letišti přechází na tamní stravu.