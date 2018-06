Všechno už ukázali. Teď moderují

Chtěli si vyzkoušet něco nového. To je důvod, na kterém se shodují například herečka Kateřina Hrachovcová i zpěvák Miroslav Žbirka. "Oslovili mě, já pak udělala kamerové zkoušky, a teď jsem ve Snídani s Novou. Práce mě baví, odehrává se ve fajn kolektivu. Ale zůstávám herečkou," říká Hrachovcová a dodává, že není na této práci závislá a že stejně jako přišla, může i odejít. Miroslav Žbirka, který po listopadové revoluci moderoval hudební pořad Rhytmick, vzal první moderování jako výzvu a zajímavou možnost kontaktu se zahraniční produkcí.



"Klipy zahraničních interpretů nebylo možné před rokem 1989 uvádět, proto pro mě byla porevoluční nabídka na Rhytmick zajímavá. První dva roky se natáčelo v Amsterodamu, kam chodily klipy přímo z Londýna," vzpomíná Žbirka. Další moderátorskou zkušenost získal v rádiu - v bratislavském Rock FM své pořady i dramaturgicky sestavoval. "Jednoho dne jsem zjistil, že každého jsem už pustil mnohokrát, a tak jsem moderování opustil," říká zpěvák, který se v poslední době nechal přemluvit jen k uvádění cen Zlatý Aurel, obdoby českých Andělů.



Ani pro televize není slavné jméno automatickou zárukou sledovanosti. "Na Nově moderují například Hana Zagorová a Štefan Margita, ale sledovanost pořadů se neodvíjí od toho, jestli ho moderuje umělec, nebo ne - jde spíše o formát," vysvětluje Petr Kostka z Novy. Potvrzuje také fakt, že na trhu je nejen málo lidí, kteří by diváky mohli oslovit, ale i nedostatek dobrých nápadů - ty se prý televize snaží najít "jako zlatou jehlu v kupce sena". Nova nabídne nové pořady i tváře v rámci desetiletého výročí, jež připadá na únor 2004, podrobnosti zatím tají.



Alexandr Koráb, který se jako dramaturg podílel na nedávno ukončeném pořadu České televize Přesčas, mluví o spolupráci s hercem Jaroslavem Duškem, zpěvačkou Yvonne Přenosilovou nebo textařem Michalem Horáčkem v rolích moderátorů jako o zdařilé. "Byla to pro ně změna a bavilo je to. My jsme jim také nechali velkou svobodu - mohli si vybrat hosta a pak s ním improvizovaně hovořit," říká. Podle něj měl nejvyšší sledovanost Jaroslav Dušek, protože byl nejznámější.



V ČT měl svůj pořad, Cizí slovo poezie, i Jiří Dědeček. "Vymyslel jsem si námět a zašel s ním do televize, kde se zalíbil. Práce to byla zábavná a krásná. Sešli jsme se tři, režisér, kameraman a já - dramaturgické trio lidí, kteří společně věci vybírali a rozhodovali o nich. Odešli jsme před dvěma lety. Důvod zněl, že nejsou peníze na externisty. Ale další práce pro televizi se nevzdávám - nápadů je vždy dost."

