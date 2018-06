Všechno, oč nepečujete, se začíná kazit

Železo reziví, dřevo tlí, omítka opadává a manželský jazyk degeneruje. Víme už ze základní školy, že rezivění je oxidace železa, a nalakujeme-li železný plot, víme, že jsme tím podstatně zpomalili jeho zrezivění. Takže co dělat, aby nám manželský jazyk nedegeneroval, nerezivěl?Zmíním se nyní o jedné z mnohých jazykových deformací manželského jazyka, kterou nazýváme „latrace“ - odvozeno z latinského latro = štěkat. Znamená to, že vše, co by se dalo říci přiměřeně hlasitě, začnu pronášet hlasitěji, a to až do nejvyššího stupně hlasitosti zvaného řvaní. Tak na otázku „Co budeme mít dnes k obědu?“ žena odsekne s příměsí nepříčetné zuřivosti „Žrádlo je to jediné, co tě zajímá“. Manžel odchází se psem na procházku, manželka se zeptá, kdy se vrátí, a manžel začne ječet „Až tady budu, tak tady budu“.Mezi takzvané latrace počítáme: odsekávání, osočování, vyhrožování, verbální napadání, ale pozor, nikoli nadávání. Nadávat, vynadat, hovořit vulgárně patří už mezi takzvaný manželský mobbing (the mob = lůza), a to už je jen a jen bahno a hnití. Latrace jsou důsledkem toho, že manžele semlelo párové manželské dorozumívání a vlastně i párovost jako taková. Párovost totiž znamená, že průměrně v 50 procentech rozhodování musím ustoupit. A protože se mi nedaří prosazovat své názory a musím se podrobit párovým nárokům druhého, stávám se mrzutým, chronicky nespokojeným. Druhého chápu doma jako vetřelce, avšak vetřelce, bez něhož bych neuměl(a) žít.Latračním manýrům se pochopitelně daří všude tam, kde se manželství nechápe jako jeden nepřetržitý kompromis. Hrozivost „štěkacích“ zlozvyků spočívá ve skutečnosti, že na první vyštěknutí svého miláčka se ještě ovládnu, ale na druhé vyštěknutí odštěknu už se stejnou měrou nevkusu. A jakmile se nám doma štěkot zahnízdí, zaniká schopnost dopracovat se k nějaké manželské domluvě, dohodě, úmluvě a současně zaniká i možnost jakkoliv manželské soužití osvěžit.Chci-li vymýtit z manželského dialogu nevraživé poštěkávání, nestačí si nařídit, že já sám už štěkat nebudu. Nesmím totiž napomenout manželku, aby mluvila lidsky, protože manželé se nesmějí vzájemně napomínat (!). Pan učitel smí napomenout neposlušného žáčka, napomenete-li však svého manželského partnera, začne se vmžiku vymlouvat. Napomínání je asymetrický mluvní akt, a kdo napomíná, přisuzuje si roli moudřejšího, prozíravějšího, a co především - roli nadřízeného. Tudy cesta nevede.Musíme se oba, já i manželka, svorně dohodnout, že se štěkáním bude doma konec. To však zdaleka nestačí. Musíme se dohodnout na ceremoniálu, že jakmile jeden selže, druhý zvolá třeba „Dingo“. Australský pes Dingo totiž hlasitě štěká a vyje. A jakmile manželka pronese „Dingo“, neboť jsem to byl já, kdo vyštěkl, musím reagovat se vší možnou vstřícností slůvkem „promiň“ (kdo chce být světový, řekne „sorry“).A nehledejte důvody, proč jste doma až dosud nemluvili, ale štěkali. Jednoduše neštěkejte, ale mluvte.Název| Umíte se bez problémů seznamovat?Umíte se bez problémů seznamovat?Čím to je, že zatímco váš kolega je hotový lev salonů a vaše kamarádka je neustále obletována, vy se cítíte jako kůl v plotě? Možná odrazujete lidi už při prvním setkání.1. Jste v cizokrajné restauraci na večeři s novými přáteli. a) Radíte všem, co si objednat, protože už to tu znáte a chcete se blýsknout, že znáte cizí názvy pokrmů. b) Necháte je, aby se zeptali číšníka. c) Upozorníte jen člověka, který si vybral velmi pálivé jídlo.2. Zavolá vám po deváté večer nový kolega, který potřebuje poradit s prací. a) Odkážete ho s výmluvou, že máte jednání, na druhý den, protože ve skutečnosti právě s napětím sledujete televizi. b) Snažíte se mu poradit, i když vám uteče v televizi celý díl seriálu, ale dáte přitom důkladně najevo, jakou vděčnost za takovou oběť očekáváte. b) Zjistíte, zda je rada naléhavá, poradíte, ale požádáte, aby příště nevolal večer domů.3. Známí se přestěhovali a pozvali vás do nového bytu. a) Na první pohled odhalíte všechny nedostatky, a aby viděli, že máte zájem, otevřeně je vypočítáte. b) Zajímáte se tak detailně, že otvíráte skřínky a studujete splachování na WC. c) Snažíte se nevidět byt ze svého hlediska, ale podle potřeb vašich přátel, podle toho také chválit nebo poradit vhodnou firmu na další úpravy.Už z pohádek asi víte, že děd Vševěd žil osamoceně a bez přátel. Dopadnete úplně stejně, když budete každému jen radit. Stejně důležité je i naslouchat, ale nevnucovat se. V praxi to znamená, že odpověďmi c) nejenže nic nezkazíte, ale budou vás mít rádi. „Áčkaři“ mají smůlu a „béčka“ - jsou zkrátka béčka.