Vše instantní - pro lidi, kteří nemají čas

Američani stále častěji nemají čas čekat. Ať je to vaření nebo jídlo, uklízení domu nebo tankování benzínu, lidé chtějí svůj život v rychlém tempu ještě urychlit.

Tak například pro fanoušky fast food začal McDonald zkoušet placení pomocí radiového odpovídače, díky němuž mohou zákazníci platit přes radiové vlny použitím své kreditní karty. Nemusíte pak ani zastavovat a vyndavat peníze a vůbec platit penězi a čekat na drobné.

Američani "neumějí snášet pomalost", říká David Shi, prezident Furman University v Greenvillu v Jižní Karolíně a kulturní historik, který napsal několik knih a článků o

nemožnosti země zpomalit.

"Čekání se stalo netolerovanou okolností," říká Shi. "My vstoupíme do výtahu a okamžitě mačkáme tlačítko na zavření dveří před strachem, že bychom čekali deset sekund, než se zavřou samy. Říkáme tomu akcelerační syndrom," říká Shi. Technologie nám pomáhají vytvářet výrobky a služby stvořené pro záchranu času: faxy, rychlé telefonní vytáčení pomocí předvolby, dálkové ovladače, e-mail a další. Ale tyto vynálezy nás dělají ještě netrpělivějšími.

Výrobky, které nám spoří čas, však nejsou žádnou novinkou. Již Clarence Birdseye vyvinul v roce 1920 rychlé zmrazování a výrobci potravin přispěchali s vytvořením mražených potravin. Za poslední rok, jak říkají marketingoví odborníci, došlo k explozi výrobků spořících čas, dokonce takových, které byly ještě před několika lety pro nás naprosto nepředstavitelné.

Zákazníci mají vše připravené - k snídani již mají vše (vločky s jogurtem) v jednom a stačí to jen smíchat, při otevírání konzervy ani nepotřebujete zvláštní otvírák, protože je již na konzervě anebo si můžete koupit hotové, již zabalené jídlo a jen si ho ohřát v mikrovlnné troubě.

"Zákazník chce cokoli, co může být ještě rychlejší," říká generální manažer marketingové firmy a dodává, že tento trend se velmi zintenzívnil za posledních několik let.

Proč spěchají? Eric Gordon z floridské univerzity Warrington Colege of Business říká, že to není proto, že by Američani měli nedostatek času, ale protože si myslíme, že máme nedostatek času a také protože jsme si již na všechno instantní zvykli. Někteří marketingoví experti obviňují z rapidního růstu netrpělivosti

také internet.

"Slyšeli jsme děti říkat, že jim připadá nepohodlné jíst jablko nebo loupat si pomeranč," říká Steve Luttmann z firmy Lipton. "Tento trend začíná být až trochu absurdní."

A firmy samozřejmě plní přání zákazníka. Všechny instantní výrobky se dobře prodávají. Nejsou však levné. Ale jak říká viceprezident jedné marketingové firmy Harry Balzer, Američani jsou ochotni zaplatit více, když dostanou jídlo, které dělá život snadnějším.

"Pro většinu lidí jsou Američani povrchní a líní," říká Balzer. "Jak je těžké udělat sendvič pro své dítě? Ale připravování sendvičů dětem k obědu se v rodinách za posledních 15 let již pomalu stalo přežitkem. Jak je těžké udělat salát?"

U benzínových stanic federální zákony zakázaly tankování více než 10 gallonů za minutu (asi 35 litrů za minutu). Ale aby byli zákazníci spokojení, firmy přišly alespoň s rychlejším způsobem placení. McDonald testuje tento způsob placení v devíti obchodech v Chicagu. "Příliš to placení neurychlí, ale je to zejména pro lidi, kteří nechtějí hledat tu příslušnou sumu v penězích," říká mluvčí firmy. Přesto však dodává, že Speedpass, jak se nazývá tento způsob placení, učiní platbu "o několik sekund rychlejší".