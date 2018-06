Vřeštivá Markétka snad oněměla

Eva je gladiátorka

V domě Evu poslední dobou opravdu nechtějí a dělají jí všemožně naschvály, stejně jako měli předtím na mušce Oksanu. Nechutně se do ní pustili hlavně Milan a Filip, který nesmí chybět u ničeho. Eva se z toho zhroutila, ale dokázala se sebrat a hraje dál.

Asi to se divákům líbí a Eva u nich boduje čím dál víc, což v domě nikdo netuší. Po zveřejnění předběžných výsledků měla skoro šedesát procent a ostatní nechala daleko za sebou. A Filip, který ví všechno "přesně", jí to šel frajersky vysvětlit. První je prý Milan, za ním Sylva a o ty zbytky se dělí s Markétou. Chyba lávky, Filipe! Věštění není tvoje silná stránka, tak se radši drž svého kopyta!!!

Filip Leně frnknul, ta se z toho složila

Je to tak! Filip a Lena jsou od sebe... Bude to stejné jako mezi Karlem a Sylvou, kteří se stihli rozejít a znovu usmířit několikrát? Myslím, že ne! Lena Filipa miluje skutečně bláznivě a jeho rozhodnutí ji nesmírně vzalo. Od Bratra dostala dokonce pomoc psychologa. Trhliny v jejich vztahu se začaly objevovat už dříve, například když se po opravdu divokém milování v Oku dokázali během chvilky poštěkat jak psi. Mít po ruce talíře, italskou domácnost bychom určitě měli v přímém přenosu.

Filip to ukončil večer v posteli: "Vím, že kdybysme byli venku, tak by náš vztah nebyl." Lenu to dostalo na kolena a emigrovala do Oka, kde neustále brečí: "Ó, bože! Pomož mi, prosím tě! Já to tady fakt nevydržím." Vzalo je to oba, ale Lena na rozdíl od Filipa, který oddychoval v opuštěném lóži, celou noc probděla. Druhý den to Markétu strašně zajímalo: "A Lena bude v Oku jako navždy?" Pohotový Šrek jí s úsměvem hned povídá: "To víš, že jo. Až do konce soutěže." A Markéta hned dodává: "Si zahraje na Stefiho." Tady si vzpomínám na otázku Oksany, zda-li byl(a) Stefanie ONA?, ON? nebo ONO? a mám z toho také díru v hlavě. :)

Lena ve světlé chvilce ale navrhla Bratrovi tajný úkol. Pokud Milan nevypadne, sehrají spolu roli nového páru. Počkejme, jak to mezi oběma dopadne. Lena se prozatím vrhla na obrovskou plechovku pendreků, kterou jí daroval moderátor Leoš Mareš.

Z perníkové chaloupky se stal žalář

V závěru halloweenského týdne postavil Velký bratr soutěžícím na zahradě až podezřele krásnou perníkovou chaloupku. Zvědavost je vždycky silnější a jako první po naléhání Filipa se Šrekem vešla dovnitř Markéta. Moc se jí sice nechtělo: "Já se bojím... Proč musím jít jako první?" Touha po sladkostech uvnitř je ale silnější a byla po zásluze potrestána. Filip za ní okamžitě se škodolibým šklebem zabouchl dveře. Marčela samozřejmě spustila hysterický ječák: "Nechte toho!!! Mně se chce čůrat." Na povel Bratra mají strhat všechen papír a místo malebné chaloupky je Marčela zavřená v kleci snad ze sado-maso salónu.

A nebyl to trest poslední. Protože se chystali grilovat, mají se všichni rozhodnout. Buď maso na grilování vrátí nebo Markéta zůstane zavřená. Ano! Holky chtějí maso odevzdat, ale kluci ne. Nakonec rozhodl los Filipa s Lenou. Maso na gril a Markéta má smůlu. Z masa navíc nesmí ani kousek, pro ní je určena pouze voda. "Bratře já chci taky maso!" snaží se zoufale. Po třech hodinách ji Milan provokuje ještě víc: "Hele, Marči, už jenom hodinu třicet. Oni teď přivezli obrovský zákusky." Markéta řve jako tur: "Já chci veéééén!" Odpovědí jí byla sprcha studenou vodou. Nedala se a objevenou hadicí zkropila všechna okolo.

Při vyřazování všem tekly nervy. První se dozvěděla o svém postupu Evička a byla velmi ráda. Mikeš svou hru také přežil a o vyřazení bojovala Sylva, která byla doslova natěšená na Karla venku. Když slyšela, že má pro obě dvě dobré zprávy, nasadila okamžitě široký úsměv: "Já jdu domů!" Bohužel ne. "Sylvo, ty zůstáváš v domě. Markéto, ty se dnes najíš doma," oznámil jim Leoš. Začíná velká hra s city, protože už tam není nikdo nový. Stejně jako u VyVolených proběhl odchod v klidu. Začínají se nám do toho plést city. Markéta dokázala ze studia všechny dojmout a přiznal to i Filip: "To bylo asi nejhezčí, co tady kdy kdo mluvil." Loučím se, musím si jít pro kapesník, jak mě to dojalo.