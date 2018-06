Vrchní, který obsluhoval pět prezidentů

Prvním československým prezidentem, kterému někdejší vrchní František Svoboda z Černovíra na Olomoucku servíroval, byl roku 1947 Edvard Beneš. Beneš měl tehdy dietu a poručil si zadělávaný hrášek. Na to, co jedl v Olomouci Klement Gottwald, si už vrchní přesně nevzpomíná. Jen na to, že přijel vlakem z Ostravy ve zvláštním vagónu. Antonína Zápotockého, jediného v řadě, neobsluhoval. Alespoň mu však připravil svačinu.