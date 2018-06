Vražedné spiknutí

Nejznámější Rasputinova fotografie, která měla být navždy "důkazen" jeho démonického vyzařování a hypnotického pohledu. Pochází asi z roku 1915. Fotografie Rasputina 1 Rasputin a jeho přátelé Fotografie Rasputina č.2 Rasputin

Tento ruský léčitel z počátku století kolem roku 1907 pronikl k carskému dvoru, pohyboval se v bezprostřední blízkosti carské rodiny a postupně získal na mocenské šachovnici značný vliv. Tím se stal pro některé jiné politické hráče velmi nepohodlným, a jeho život uťala brutální vražda. V Německu vyšla Frankensteinova kniha před třemi lety a pracuje v ní s poznatky, které přineslo nedávné zpřístupnění ruských archivů.O Rasputinově vraždě existují pouze dva prameny a oba popisují průběh činu a motivy vrahů do značné míry shodně. Jsou to knihy knížete Jusupova a poslance Puriškeviče. Ostatní účastníci činu celý život mlčeli, a do historie proto vešla líčení, která uvádějí oba vrahové. Kromě uvedených knih se ještě zachovala vyšetřovací akta různých tajných služeb a Rasputinovy útržkovité pitevní nálezy. Ať už pro to byly jakékoli důvody, carevna dala jak pitvu, tak vyšetřování vraždy a jejího pozadí brzy ukončit. Je také známo, že carští manželé zničili bezprostředně po vynucené abdikaci Mikuláše II. podstatnou část svých soukromých písemností, aby se nemohly dostat do nepovolaných rukou. Zda tyto papíry mohly obsahovat něco, co by souviselo s našimi událostmi, zůstává otázkou. Dříve než se budeme zabývat hanebnou vraždou, jak ji vylíčili dva z hlavních viníků, uveďme několik informací osvětlujících pozadí.Už týdny před vraždou byl Rasputin sužován nejasnými předtuchami, což potvrzuje jeho dcera, jeho tajemník, Anna Vyrubovová i jiní. Svému tajemníkovi Simonovičovi dokonce předal vlastní rukou psaný záznam jedné ze svých vizí s pokynem, aby ho po jeho smrti odevzdal rodině a carevně. Zní takto: "Moji milí, drazí! Hrozí Boží dopuštění. Blíží se velké neštěstí. Tvář milosrdné Matky boží se zachmuřila a duch v nočním tichu je rozčilený. A ticho je pryč. A však hrozný je hněv, jenže kam před ním utéct? Stojí psáno: Zůstaňte bdělí, neboť nebudete znát dne ani hodiny. Pro naši zemi přišel čas. Krev tuhne hrůzou. Všude je tolik krve a bolestného volání. Temná je noc těžkého utrpení. Nic nevidím. Moje hodina udeří už brzy. Nemám strach, vím ale, že tato hodina bude hořká. Budu trpět velká muka. A lidem bude odpuštěno. Já však zdědím říši. A ty budeš mít ve svém hnízdě se mnou soucit. Mladí uvidí mnohé. Ty se však nemusíš dlouho modlit a Bůh ti dá sílu. Vy všichni budete zachráněni. Jsem zarmoucený nad vámi a nad našimi milými. Jejich cesta utrpení je Bohu známa. Bezpočet lidí zahyne. Mnoho mučedníků zemře, bratr bude zabíjet bratra. Vtrhne sem velké neštěstí. Země se bude třást. Přijde hlad a mor a znamení se objeví na celém světě. Modlete se, to vám přinese spásu a milostí Spasitele a pod ochranou naší Orodovnice k vám zase přijde radost. Grigorij." Zachovalo se i jiné Rasputinovo proroctví, které má přímou souvislost s vraždou, s jejími následky a účinky. Podle něj monarchie zanikne, říše se utopí v krvi a chaosu a jeho nezavraždí prostý lid, ale vysoké panstvo. Obojí, předtucha i proroctví, obsahuje značnou část pravdy, jak potvrdily pozdější události.K provedení Rasputinovy vraždy se spojil větší počet mužů. Tvrdé jádro tvořili poslanci dumy Vladimir Puriškevič, kníže Felix Jusupov, velkokníže Dimitrij Pavlovič, carův milovaný synovec, dále kapitán Preobraženského pluku A. S. Suchotin a sanitní lékař doktor S. S. Lasovert. V ůdcové této skupiny Jusupov a Puriškevič si později vždycky přičítali k dobru, že oni dva byli "skutečnými" Rasputinovými vrahy. Přestože vražda měla být vykonána v přísné tajnosti, věděla o tomto plánu celá řada osob a podporovala ho aktivně či pasivně. Velkoknížata Nikolaj a Kiril byla rovněž do komplotu zasvěcena, stejně jako sesazený ministr vnitra Alexej Chvostov, poslanec dumy V. A. Maklakov, anglický velvyslanec Buchanan a francouzský velvyslanec Paléologue a nakonec i lidé z okruhu tajné služby. Existuje podezření, které ovšem nelze dokázat, že o plánu věděli i další členové rozvětveného romanovského klanu, přesné podrobnosti však neznali. Dá se to přinejmenším vyvodit z pozdější korespondence mezi pachateli a velkoknížecími rodinami. Jak "tajný" byl ve skutečnosti plán na Rasputinovo zavraždění, je vidět mimo jiné i z písemně zachycené výpovědi jistého majitele kabaretu, který o těchto plánech slyšel od skupiny důstojníků popíjejících v jeho podniku, a dokonce Rasputina telefonicky varoval. Také britský vojenský atašé kapitán Rayner, který později přeložil Jusupovovu knihu o Rasputinově zavraždění do angličtiny, byl informován, jak vyplývá z úředních záznamů. Jeho nadřízený, velitel Oliver Locker Lampson, znal dokonce i podrobnosti. Později vypověděl: "Skutečně jsem byl Puriškevičem vyzván (invited), abych Rasputina zavraždil." Z toho lze soudit, že z atmosféry kolem britského velvyslanectví, které se panicky obávalo uzavření separátního míru mezi Ruskem a Německem, vyšla přinejmenším pasivní podpora tohoto plánu. Protože akta Foreign Office byla zcela zjevně "vyčištěna", je dnes prozkoumání těchto aktivit téměř nemožné. Udivuje údajně zcela náhodné složení bandy vrahů. Z každé z hlavních zájmových skupin byl do ní aktivně zapojen vždycky jeden člen: jeden zástupce parlamentu, tj. dumy, jeden člen carské rodiny, jeden zástupce vysoké šlechty, jeden člen armády. Jen doktor Lasovert tvořil výjimku, ale ten byl, jak ukazuje průběh vraždy, pouhou pomocnou silou. Pozoruhodná je také skutečnost, že čtyři hlavní zúčastnění byli buď aktivními členy Svazu ruského národa, vedeného velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem, jako Puriškevič a kapitán Suchotin, nebo měli ke Svazu blízko, jako Jusupov a velkokníže Dimitrij. Považovat tyto skutečnosti za čirou náhodu znamená nevidět je v jejich skutečných proporcích.(...)Plán vraždy, jak o něm hlavní účastníci později vypovídali, vypadal tak, že kníže Jusupov měl znovu navázat kontakt s Rasputinem a pozvat ho do svého domu, což byl opravdový palác v Petrohradě na Mojce. Přitom mělo být Rasputinovi důrazně připomenuto, že musí o schůzce zachovat naprosté mlčení - potřebovali totiž, aby mohli co nejjednodušeji vyřadit ze hry jeho ochranu. V poslancově soukromém voze měl být pak Rasputin dovezen do paláce a tam ve sklepě otráven. Jakmile by doktor Lasovert konstatoval smrt, měla Puriškevičova manželka spálit Rasputinův oděv v kamnech lazaretního vlaku, čímž měla být zahlazena tato část stop. Mrtvolu chtěli vrahové zabalit do látky, zatížit řetězy a závažími a hodit do Něvy na jednom místě, kde řeka dosud nezamrzla. Proud měl pak tělo pod ledem zanést až do moře, čímž by byly všechny stopy zahlazeny. Musíme ještě jednou výslovně konstatovat, že vylíčení tohoto plánu, stejně jako jeho provedení, vychází výlučně z pozdějšího písemného líčení obou vrahů - Felixe Jusupova a Vladimira Puriškeviče. Rozumí se samo sebou, že oba museli mít největší zájem na tom, aby svůj čin předvedli v co nejlepším světle. Úlohy jednotlivých účastníků tohoto činu byly přesně rozděleny. Rasputin měl být odvezen poslancovým autem, které doktor Lasovert předtím přelakoval, aby se na něm nepoznalo, že je to vůz prominenta. Lékař měl také sehrát roli šoféra. Vlastní vraždu, tj. Rasputinovo otrávení, měl provést kníže Jusupov. Lékař mu k tomu účelu měl obstarat a připravit cyankáli. Velkokníže Dimitrij měl být přítomen jako svědek - proč vlastně? -, měl dát mrtvolu odvézt svým autem, na němž byly namalovány velkoknížecí insignie, a proto nesmělo být nikým zastaveno. Jakmile Rasputin zemře, měl se Suchotin převléct do jeho šatů, odebrat až k jeho bytu, aby tak oklamal eventuální stráž z ochranky, a pak měl dodat Rasputinovo oblečení do lazaretního vlaku, aby se tam mohlo spálit. Vrazi předpokládali, že Rasputinovo zmizení vyvolá ve veřejnosti jásot a úlevu. Car, osvobozený od Rasputina, odejme své ženě moc a znovu se ujme vlády. Bylo v tom však zakalkulováno i carovo sesazení, podněcované knížetem Lvovem, i když se o tom vrazi nezmiňovali. Přišli by tak znovu ke cti i další členové romanovského domu a jistě by našli způsob, jak dostat pod svou kontrolu carova bratra Michaila Alexandroviče. Zejména Kiril počítal s "dobrou kartou" v tomto mocenském pokeru. Co však měli všichni společné, byla naprostá neznalost skutečné politické a sociální situace v zemi, jak ukázaly další historické události.V den vraždy, 16. prosince 1916, si Puriškevič zapsal do deníku toto: "...už se nedá nic řídit - vlak je připraven k odjezdu... Jsem pln hlubokého vnitřního klidu a sebeovládání. Pro všechny případy si beru svůj železný kloubový zabiják a svůj revolver, výbornou zbraň systému Sauvage - kdo ví, třeba budu muset něco z toho použít." Felix Jusupov, kterého jeho otec jednou dokonce nazval "vagabundem a mizerou" a o kterém řekl, že "chlapi" jako on si nezaslouží, aby "dýchali stejný vzduch jako slušní lidé", a že spíš "patří mezi trestance na Sibiři", dokončil poslední přípravy. Přichystal si ještě gumový obušek, který v sobě měl těžké olověné jádro, načež odjel povečeřet k velkoknížeti Alexandru Michajloviči. Po půlnoci měl vyzvednout Rasputina z jeho bytu. Namluvili mu, že se v paláci bude moci seznámit s krásnou Jusupovovou ženou Irinou. Ta však v té době vůbec nebyla v Petrohradě, ale pobývala na jedné z jusupovovských venkovských usedlostí. Doktor Lasovert si na den vraždy obstaral šoférskou uniformu, předtím si však ještě složil do auta řetězy a závaží, kterými pak měla být Rasputinova mrtvola zatížena. Dimitrij se zabýval tím, co dělal normálně každý den, to jest nedělal nic, než že zkontroloval auto a zdržoval se ve svém paláci. Večer pojedl a odjel se svým vozem k paláci Jusupovovu. Rasputin prožil den, který měl být jeho poslední, jako obvykle. Dopoledne přišli četní návštěvníci a on s nimi hovořil. Po obědě vypil po svém zvyku několik sklenek vína a potom si před dlouhým večerem trochu odpočinul. Kolem sedmé hodiny přišla na návštěvu paní Vyrubovová a odevzdala mu jako carevnin dárek ikonu, na kterou se carevna i děti vzadu podepsaly. Kolem deváté Vyrubovová odešla. O hodinu později přišel petrohradský biskup Isidor a ten "starce" výslovně varoval, aby v nejbližších hodinách nevycházel z domu. Sotva biskup odešel, zastavil se na skok ministr vnitra Protopopov. Sdělil Rasputinovi, že po městě kolují "zprávy o vražedném spiknutí", a rovněž ho varoval, aby nevycházel z domu. Když návštěvníci odešli, dal "starec" svým dvěma dcerám "dobrou noc" a přežehnal je jako obvykle křížkem na čele. Pak se vrátil do své ložnice a převlékl se na návštěvu k Jusupovovým. Přes sametové plundry, široké kalhoty pod kolena, si přetáhl tuniku s vyšívanými chrpami od carevny, přes košili si dal pásek s červenou šerpou a na nohy si obul lakované vysokačky. Takto připraven čekal, až přijede "chlapeček", jak říkal Jusupovovi.