Vraťte nám do vily Luboše. Byl nejlepší!

Kde se vzala na poslední chvíli ta spousta hlasů pro Pityho?

Když pominu ty hlasy - proč se dostavila Dagmar a ne Pity, kterého Luboš vyzval? Asi nejspíš proto, že Pity by ze sebe nevydal ani hlásku, zrovna tak, jako od Duelu ve vile.

Proč je Pity proti ostatním zvýhodňován a může se převlékat kdykoliv se potřebuje zviditelnit a zvednout si sebevědomí? Pokud vím, motto soutěže je " každý sám za sebe". Jakto, že si Pity mohl nabalit do vily šest kufrů svých převleků?

A proč si ostatní nemohli s sebou vzít něco, čím by si dodávali kuráž a co dobře ovládají, aby síly byly vyrovnané? Takže Luboš kytaru, Pluto třeba buben a tak bychom mohli pokračovat! Není to náhodou proti regulím soutěže? Myslím, že Pity patří do divadla, tam by byl určitě dobrý a ne do reality show.

Nechápu, proč inteligetní, otevřený, přitažlivý a vtipný Luboš musel odejít! Myslím si, že byste měli být nestranní, ale sestřihy jasně dokazují, že do nich projektujete své sympatie a antipatie vůči jednotlivým soutěžícím a tím ovlivňujete diváky, kteří se nedívají na on-line kamery.Těch je asi víc, protože málokdo má čas sedět u

on-line kamer, aby si udělal nestranný názor.

Kdo zůstává ve vile po odchodu Lucky a brzy možná i Jakuba? Osobně nemám nic proti 4%, ale čeho je moc toho je příliš! Myslím, že už jste pochopili, že druhá řada VV diváky tak netáhne jako první! Bavilo mě to než odešel Luboš a nejsem sama Takže nám tam Luboše vraťte!

Pro sporné hlasování, a hlavně na přání diváků, se do Big Brother vrátil Filip Trojovský! Podle mě a spousty dalších lidí je neférový a nespravedlivý Duel dostatečným důvodem pro navrácení Luboše zpátky do vily! Nás diváky potřebujete kvůli sledovanosti a ta upadá, jinak by se neposouval vysílací čas!

Byla jsem fanynkou celé první řady vyvolených a prvních 14 dní i druhé řady. Už nejsem! Luboš by tam zamíchal kartami! Čím zamíchá Petr Krejczi, možná tak lžičkou kafe!

Já i spousta mých známých, kteří jsme se zaujetím sledovali celou první řadu VV, teď raději přepínáme jinam. Pro ty, kteří to nečetli, Mgr. Alice Mlynářová o Lubošovi Víchovi: " Výsledek prvního Duelu je velká škoda pro diváky Vyvolených, říká psycholožka!"