Kancléř Mynář je poprvé otcem. Syn Vratislav přišel na svět předčasně

„Chlapeček se narodil v pondělí. Bylo to o malinko dřív, než jsme to čekali, bylo to trochu předčasné, ale všechno je v pořádku. Jak maminka tak syn jsou zdraví,“ řekl Mynář Blesku.

Kancléřův prvorozený syn Vratislav vážil 2,30 kila a měřil 46 centimetrů. Jeho manželka měla původně termín porodu v polovině června. Kvůli rizikovému těhotenství již delší dobu nepracovala.

S první manželkou Kamilou, s níž se loni rozvedl, kancléř děti neměl.



Mynář se podruhé oženil na konci února v kostele v Osvětimanech, kde podniká a působí tu i jako zastupitel. Za svědka šel ženichovi prezident Miloš Zeman. Nevěsta Alexandra Nosková byla už těhotná.

Ještě před svatbou si kancléř pořídil vilu v pražských Strašnicích za 5,5 milionu korun. Vzhledem k lokalitě a rozloze - vila má dle katastru nemovitostí 141 metrů čtverečných, kolem domu je zahrada velká 591 metrů čtverečných - je cena velmi nízká. Nákup musel objasnit také prozidentovi Zemanovi, jehož Mynářovo vysvětlení prý uspokojilo a odmítl ho odvolat z funkce (více zde).