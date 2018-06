Vránová plánuje svatbu a chce zpívat

Jak budou vypadat její šaty prozradit nechce. Určitě zvolí korzet, zbytek je tajemství. Šaty by podle Andrey měly být pro ženicha překvapením.



"Ale největší novinkou je náš nový pejsek, kříženec z útulku. Je úžasný a s naší yorkshierkou se hned skamarádili. Rozhodli jsme se, že jim jednou povolíme štěňata, pak asi bude vhodná kastrace," vysvětluje třetí nejkrásnější dívka roku 2001.



Kromě nového člena rodiny a chystané svatby se Andrea vrátila k opernímu zpěvu. Ve čtrnácti letech se hlásila na konzervatoř na klasický zpěv, ale nedostala se tam, a na operu byla nevyzrálá. Nicméně slabost pro zpěv jí zůstala a před časem začala chodit na hodiny zpěvu k sólistce Národního divadla.



"Má učitelka říká, že opera ve mně je a měla bych se jí věnovat. Dostala jsem další šanci a vizi do budoucna. Na hodiny zpěvu budu chodit alespoň dva roky a pak se uvidí. Možná zkusím nějaký konkurz. Modeling už pro mě není na prvním místě, ráda bych zkusila něco jiného," prozradila Andrea Vránová.



Modelingu se totiž věnuje od svých 14-ti let a už jí dávno nedává to, co dřív. "Ještě mám před sebou focení kalendáře - stala jsem se tváří firmy, která vyrábí prádlo a plavky, čeká mne několik přehlídek a také kampaň na sportovní oblečení, ale za čas buď rodina nebo opera. Uvidíme," dodala modelka Andrea.

