Vránová-Kloboučková: Když zapařit, tak pořádně! A nejlíp s Hanychovou

"Na Playboy party jsem poprvé, i když mě pokaždé zvali. Až teď mi to ale vyšlo, a protože razím heslo: když už, tak už, tak to si to tady užijeme až do rána. Odvoz máme obstaraný - venku na nás čeká limuzína, která nás přivezla a zase nás odveze, a to dokonce až do Roudnice. Babička tam totiž hlídá malou Aničku," líčí se smíchem krásná brunetka.

Doprovod jí dělal vedle daleko zkušenější pařmenky Agáty Hanychové její manžel, hokejista Jan Klobouček, kterého příliš nezajímaly polonahé tanečnice na barových pultech, oči měl jen pro svoji ženu. Ta mimo jiné prozradila, že si oba přejí druhé miminko, na kterém začnou pracovat v zimě.

Ještě předtím ale bude Vránová-Kloboučková cvičit pilates nejen v místě bydliště, v Teplicích, ale už i v Roudnici a v Praze, kde je o ni zájem. Příští týden stráví i s dcerou v Turecku, kde se zúčastní tenisového turnaje FV Plast Open 2008, na kterém se loni nepříjemně zranila. "Kotník je naštěstí po operaci v pořádku, takže budu hrát, i když asi budu opatrnější. Jediné, čeho se tentokrát trochu víc bojím: poprvé se mnou nejede hlídat malou maminka, ale kamarádka, tak uvidím, jak to zvládneme."

Na party v Solidní nejistotě, kde se křtilo červnové číslo Playboye, jehož hvězdou je loňská miss Kateřina Sokolová, se objevili vedle Agáty Hanychové například Markéta Divišová, Zdeněk Podhůrský s přítelkyní Ilonou nebo fotbalista Slavie David Střihavka.