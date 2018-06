Vránová by se klidně svlékla znovu, Krampolová si zvykala ze čtyřek na jedničky

Mladé krásky Zuzana Belohorcová, Andrea Kloboučková–Vránová, Romana Vítová, Kateřina Herčíková–Hrachovcová, ale i zralé elegantní dámy jako Věra Martinová či manželky Luďka Soboty, Josefa Dvořáka a Karla Štědrého Adriana, Jarmila a Eva nahoře bez!

To by bylo sousto pro paparazzi! Když se má ovšem zapózovat pro fotografa mapujícího pobyt celebrit v tureckém letovisku Bellek, kde se mimo lenošení hrál i tenisový turnaj, ňadra se rychle zakrývají.

A tak se tady dalo alespoň kochat přehlídkou plavek, kterými se přítomné dámy vybavily a tipovat, která z nich má své přednosti vlastní nebo umělé. „Tohle jediné měnit nepotřebuju, taky jsem o tom nikdy neuvažovala. Nehledě na to, že z toho mám hrůzu, by mi to Luděk zakázal,“ říká Adriana Sobotová.

To Jiří Krampol dopřeje své ženě Haničce skoro všechno od dostatku sexu po dostatek hadříků ve skříni. Loni měla jeho manželka v Turecku čtyřky, letos ovšem sotva jedničky. O tři velikosti přišla kvůli zdravotním problémům, jež u ní vypukly v minulém roce. „Měla jsem zánět obou prsních žláz, doslova mi hnily. Do půl roku jsem zhubla dvanáct kilo, protože jsem nemohla kvůli potížím jíst, trápily mě teploty a deprese. Takhle to probíhalo od loňského června. O co jde, zjistili doktoři teprve letos v únoru a teprve v březnu mě operovali,“ říká Krampolová. Kvůli změně velikosti košíčků si musela pořídit i několikery nové plavky. „Měla jsem samé ´bouchačky´, ty už teď nosit nemůžu.“

S focením pro pánský časopis jsem měla počkat

Dar od přírody, žádná náhražka, to jsou pětky missky a modelky Andrey Kloboučkové-Vránové. Schovat je do plavek nebylo nikdy jednoduché. „Kupovala jsem si plavky trojúhelníčkového typu a v nich byl problém prsa uhlídat,“ směje se modelka. Letos ale prý kápla na podprsenku, která její prsa udrží. „Zamilovala jsem si plavky, ale i oblečení na veškeré sporty od firmy USA-pro. Dokonce jsem se stala jejich tváří pro tenhle rok.“

Právě ona se mimochodem jako jediná z výše jmenovaných dam odhalila před čtyřmi lety pro jeden pánský časopis. A udělala by to znovu. Díky cvičení pilates, do něhož se před rokem vrhla, má totiž podle svých slov daleko vypracovanější postavu. „Nikdy jsem neměla vidět břišní svaly, ty se mi vytvarovaly teprve teď. Až mě mrzí, že jsem s focením nepočkala, cítila bych se líp. Moje babička by mi ale dala, nebavila se tenkrát se mnou, pro ni byla prsa ven tabu. Naštěstí jsme si to dávno vysvětlily,“ vzpomíná s úsměvem Kloboučková-Vránová.

Pánská část osazenstva si žádné starosti s oblečením na pláž nedělala, i když také tady bylo možné vidět zajímavé modely. Obdivuhodnější ovšem bylo, že se svými všelijak vytvarovanými těly uhráli i náročný tenisový turnaj.