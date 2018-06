Vrah syna Billa Cosbyho se přiznal

17:42 , aktualizováno 17:42

Muž, který byl v roce 1997 odsouzen za vraždu syna známého amerického komika Billa Cosbyho, se v pátek ke svému činu překvapivě přiznal. Dopis s přiznáním dvaadvacetiletého vraha Michail Markasev uvolnil generální prokurátor Kyle Brodie, zastupující v tomto odvolacím řízení stát Kalifornii. "Hlavně bych se chtěl omluvit rodině oběti. Je to moje křesťanská povinnost a je to zároveň to nejmenší, co mohu po tomto hrůzném činu, za který jsem zodpovědný, udělat," píše Markesev. Cosbyovi byli podle Brodieho s dopisem seznámeni.