Vrah návrháře Versaceho dusil vztek 7 let, odhaluje kanadský dokument

Dokument rekonstruuje posledních 24 hodin života známého návrháře, který zemřel 14. července 1997 na schodech svého sídla v Miami. Na základě výpovědi přátel a očitých svědků ukazuje, že Versace se se svým vrahem setkal a nevědomky ho urazil.

Pohledný mladík Andrew Cunanan chtěl vždy patřit do velkého světa zámožných lidí. Styděl se za svůj chudý původ, takže vystupoval pod jiným jménem a prohlašoval se za boháče. Versace ho fascinoval. Obdivoval jeho slávu a bohatství, zároveň jím ale opovrhoval kvůli nevkusnosti.

Jednoho dne se ambiciózní mladík dostal na večírek pořádaný na Versaceho počest. Tam si dokonce povídali. Cunanan se pak v jednom baru chtěl znovu k Versacemu dostat, ale nepodařilo se mu to. Bral to jako opovržení. Slavný návrhář o něm přitom vůbec nevěděl. Tady zřejmě začala klíčit velká nenávist, která vyvrcholila střelbou o sedm let později.

Cunananovi se jeho sen o vyšší společnosti nesplnil. Naopak padl úplně na dno. Byl homosexuálním prostitutem a převážel drogy, na kterých se stal silně závislým. Nakonec byl přesvědčený, že když je HIV pozitivní, nemá co ztratit. Ze žárlivosti zavraždil své dva přátele. Na útěku pak zabil a okradl podnikatele a strážce hřbitova. Všechny čtyři vraždy uskutečnil během 12 dní.

Andrew Cunanan

Nakonec ujel víc než 3 tisíce kilometrů, aby našel muže, kterému záviděl a který ho nevědomky před sedmi lety ponížil. Dlouho ho sledoval a počkal na vhodnou příležitost. Ta se naskytla 14. července ráno, když šel Versace jako každý den na ranní kávu a pro časopisy. Jeho přítel si tentokrát přispal, takže šel výjimečně sám. Když se vracel k domu, přistoupil k němu Cunanan a střelil ho zleva do krku. Pak vystřelil ještě jednou zprava.

Nakonec v domnění, že stejně umírá na AIDS, zastřelil i sám sebe. Pitva ale prokázala, že HIV pozitivní nebyl.

