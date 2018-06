Vozíčkářka přijela na letiště jen v prádle, kontrolou napoprvé neprošla

Tammy Banovacová přijela na vozíčku téměř nahá a přesto neprošla letištní kontrolou. Ochranka na ni zavolala policii údajně proto, že při prověřování jejího příručního zavazadla přístroj hlásil stopy nitrátů, které se používají v bombách.

Bylo jasné, že své letadlo zmešká. Nakonec se u ženy žádné zakázané látky nenašly a druhý den mohla odletět. "Udělali jsme vše, co jsme měli," řekla mluvčí letiště Karen Carneyová.

K letištní kontrole se Banovacová i druhý den dostavila jen ve spodním prádle. Když bez problémů prošla, před vstupem do letadla se oblékla.

Protestovala tím proti nedůstojným fyzickým prohlídkám, které jsou u vozíčkářů prováděny. Sama zažila nepříjemnou zkušenost před dvěma týdny, kdy ji doslova osahával zaměstnanec letiště. Podle ní jsou kontroloři daleko agresivnější při prověřování lidí na vozíčku.

"Kdyby se to stalo kdekoli jinde, bylo by to sexuální obtěžování," řekla Banovacová.