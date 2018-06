VIDEO: Zpěvák Voxel věnoval Hejdovi píseň o jeho pořadu Limuzína

„Věnoval jsem mu song. Ono to má ale daleko větší pointu, než jen darování písně. Televizní pořad slaví 5 let a přišlo mi jako dobrý nápad přijít na večírek se songem. S Mírou už se známe dlouho, ale než jsem se do jeho pořadu dostal, dost mě potrápil,“ říká Vašek Lebeda alias Voxel, který se stal loni Hvězdou internetu v anketě Český Slavík.

„Je to pravda, nebylo to úmyslně. Voxel byl tehdy nadějný zpěvák, ale národ ho neznal. Říkal jsem mu, že ho pozvu strašné rád, ale ještě rok musí makat. Po roce a půl skutečně seděl v pořadu jako známý český zpěvák,“ vysvětluje Hejda.

„Laťka pořadu je záměrně vysoko. Vždy jsem chtěl, aby hosté do pořadu chodili až za odměnu,“ dodává. Zároveň ale neskrývá dojetí. Píseň věnovaná jemu i jeho pořadu, který vysílá televize Óčko, ho velmi potěšila a těší se, jak ji uslyší naživo na party k pátému výročí Limuzíny, která se koná ve čtvrtek v pražském klubu Hooters. Kromě Voxela tu vystoupí i Dan Nekonečný, Pavle Šporcl nebo kouzelník Robert Fox. Televize Óčko bude z večírku vysílat přímý přenos.