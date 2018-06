VIDEO: Óčko nechalo předání svých cen na fanoušcích, první má Voxel

Televize Óčko nechala diváky, aby interprety v jednotlivých kategoriích nominovali, pak pro ně hlasovali a nakonec jim i ceny předali. Od pondělí do pátku tak budou čeští a slovenští umělci postupně dostávat hudební ceny Óčka, aniž by předem cokoli tušili a byli na to připraveni.

První udělili fanoušci Óčka cenu pro Objev roku. Na cenu nominovali křehkou slovenskou zpěvačku švýcarsko-anglického původu Celeste Buckingham, anglicky zpívající Peter Bič Project, českou indie-rockovou skupinu A Banquet a kopřivnického zpěváka Voxela.

Právě poslední jmenovaný cenu nakonec získal a předaly mu ji dvě fanynky - Denisa a Tereza. Televize celou situaci navlékla tak, že se chce moderátor a dramaturg Óčka Michal Klein sejít s Voxelem, aby probrali jeho připravovaný klip a další novinky.

Dvacetiletý zpěvák Voxel

Do kavárny ale přišel moderátor se skrytou kamerou. Objednal místní "vyhlášený“ dort, který přinesly Denisa a Tereza převlečené za barmanky. Pod poklopem se místo dortu skrývala soška pro Objev roku 2012.

Zpěvák byl v šoku a nadšeně pak děkoval fanouškům, kteří mu poslali 19 422 hlasů. "Předávání á la skrytá kamera, tím jste mě opravdu dostali. Opravdu jsem ani na sekundu netušil, že se k něčemu takovému schyluje, díky za ty příjemné šoky," řekl Óčku.

Televize Óčko si pozve v úterý Voxela do pořadu Mixxxer, kde si s ním budou moct popovídat fanoušci přes chat. A pak předá sošku vítězi v kategorii videoklip roku.