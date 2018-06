Takto vypadala zpěvačka Conchita Wurst ještě jako mladík bez vousů

Neuwirth se v roce 2006 účastnil pěvecké soutěže Starmania, kde skončil druhý. Mezi jeho fanynky patřila také Natascha Kampuschová, kterou osm let ukrýval únosce Wolfgang Priklopil.

Zpěvák si rok po účasti v soutěži založil vlastní skupinu Jetzt anders!, která se ovšem zanedlouho rozpadla.

Neuwirth o sobě prohlašuje, že je genderově neutrální, ale mluví o sobě v ženském rodě. Jako Conchita Wurst se poprvé představil v roce 2011. Skrze vousatou zpěvačku chce prý poukázat na netoleranci k odlišnostem. Pseudonym "Wurst" si dle svých slov vzal z německého úsloví "Das ist mir Wurst" (Je mi to buřt).

Conchita se zúčastnila také další talentové soutěže Die große Chance, v níž skončila šestá. O rok později obsadila druhé místo v národním kole Rakouska do Eurovize a následně se objevila v reality show The Hardest Jobs of Austria a Wild Girls.

VIDEO: Vousatá zpěvačka Conchita Wurst vyhrála Eurovizi

Letos ji ORF vybrala jako zástupce Rakouska do Eurovize. Wurst soutěžila s písní Rise Like a Phoenix a ve finále celkově získala 290 bodů. Druhé skončilo Nizozemsko s 238 body a na třetím místě favorizované Švédsko s 218 body (více zde).

"Toto je určeno všem, kteří věří v budoucnost míru a svobody. Jsme jednota," prohlásila Wurst po vítězství.