Voskový Pitt se představil nahoře bez

Vosková figurína stojí vedle zpívajících hereček Beyoncé Knowlesové a Jennifer Lopezové v oddělení, které muzeum označuje za "X-appeal".

K zařazení do této sekce přispělo i Pittovo nedávné vítězství v anketě o muže s největším sex-appealem na světě. - více zde

Figuríny jsou in

Kdo dnes nemá svoji voskovou figurínu, jako by už nepatřil do světa slávy a záře reflektorů, ale ne vždy jsou celebrity se svým voskovým protějškem dostatečně spokojeni.

Například australskou zpěvačku Kylie Minogue sochaři vyobrazili ve velmi svůdné poloze oblečenou do sexy prádla. Mnozí návštěvníci ale neodolají kouzlu jejího pozadí a s radostí ho osahávají. - více zde

Nad rozmary některých hvězd zůstává až rozum stát. Hollywoodská herečka Jennifer Lopezové nebyla spokojena se zadečkem své figuríny a razantně trvala na tom, aby sochaři ubrali z voskového pozadí alespoň pět kilo. - více zde

Zato hudební hvězda Britney Spearsová byla ze své figuríny doslova nadšená. Sochaři v londýnském muzeu přidali voskové zpěvačce nafukovací poprsí a umělá Britney se za zvuků taneční hudby svůdně vlní okolo tyče v přiléhavém sexy kostýmku. - více zde