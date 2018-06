Voskový Obama pod Eiffelovkou málem roztál

Novou voskovou figurínu amerického prezidenta musely před pražícím sluncem chránit asistentky se slunečníky, aby se nejnovější přírůstek Musée Grevin nezdeformoval.

Poté, co se Obama z vosku nechal zvěčnit zástupem fotografů, putoval do muzea, kde bude vystaven po boku svých evropských protějšků Nicolase Sarkozyho, Vladimira Putina či Angely Merkelové.



Podobiznu prezidenta Spojených států vytvořil sochař Eric Saint Chaffray, který pro Musée Gravin pracuje přes dvacet let. Vystihl ho velmi přesně, a to i přesto, že sám Obamu nikdy osobně neviděl. "Nejsložitější je, když ho máte vytvořit, aniž se s ním osobně potkáte, jen z tiskových fotek," stěžoval si Chaffray.

Kolemjdoucí turisté se hned se sochou Baracka Obamy fotografovali a obdivovali její věrnost, i když mnozí namítali, že by mohl mít veselejší výraz. "Představujeme Baracka Obamu v Musée Grevin v rámci skupiny hlav států, proto má poněkud oficiální postoj, trochu strnulý," dodal Chaffray.