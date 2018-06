Voskový Barack Obama se konečně dočkal manželky

Socha první dámy Spojených států doplnila v replice Oválné pracovny voskovou figurínu Baracka Obamy, která je podle mluvčí muzea Liz Edwardsové velmi populární.

Vosková Michelle Obamová ve fialových šatech s černým svetříkem bude podle ní stejným lákadlem pro návštěvníky jako socha amerického prezidenta.

"Prezident Obama je jedna z nejvyhledávanějších figurín u nás. Návštěvníci rádi vstupují do Oválné pracovny. Teď se tam nesetkají pouze s panem prezidentem, ale i jeho paní a my jsme si jisti, že to bude velký hit," dodala mluvčí.

Prezidentský pár v Oválné pracovně působí velmi věrohodně. Celý dojem doplňují fotografie zobrazující zásadní události z prvních měsíců Baracka Obamy v úřadě.

Socha Michelle Obamové bude vystavena v Londýně do půlky dubna, pak bude převezena natrvalo do muzea Madame Tussaud v Bangkoku.