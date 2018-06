Voskovou Jessicu olizují fanoušci

17:27 , aktualizováno 17:27

Do muzea voskových figurín Madame Tussaud v New Yorku přibyl další svůdný kousek. Stala se jím socha čtyřiadvacetileté americké zpěvačky Jessicy Simpsonové, která je zařazena do části Domestic Diva or Ditz. FOTOGRAFIE