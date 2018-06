Vosí pas, úzké boky. Alice Bendová je štíhlá jako nikdy předtím

"Loni v listopadu jsem nasadila dietku, od té doby se to nějak nastartovalo. Do toho občas stres a dvě malé děti, které ne vždy chtějí v noci spát, takže to pak jde samo. A samozřejmě se někdy zapomenu najíst," řekla iDNES.cz Alice Bendová, která je s nižší váhou evidentně spokojená.

Pokud by na vině skutečné nebyla rodinná krize, kterou si herečka a moderátorka údajně v posledních měsících procházela, pak se nabízí i jiné vysvětlení: Alice chce na obrazovce vypadat dobře.

Koncem října totiž startuje na Primě nový pořad Životní úklid, který pomůže lidem zbavit se věcí, které jim bylo líto vyhodit, i když se dávno staly nepotřebnými.

Shozená kila Alici Bendové sluší, úbytek váhy zvýraznil boky, pas i poprsí

"Právě točíme, ty příběhy lidí jsou skutečně zajímavé. Hlavně proto, že se nejedná jen o úklid bytu, ale i duše," doplňuje Bendová, která se v pondělí objevila na konkurenční TV Barrandov v pořadu To byl náš hit. Tam její štíhlost vynikala i před kamerami, o nichž se ví, že kilogramy naopak přidává.

Alice Bendová se coby modelka, herečka a moderátorka pohybuje v showbyznysu od devadesátých let. Zahrála si ve filmech Báječná léta pod psa, Studená válka či v americkém snímku Lovely Bleading. Výraznou popularitu nabrala až před pár lety díky seriálům Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. Stále je manželkou hokejisty Václava Bendy, s nímž vychovává syna Václava a dceru Alici.