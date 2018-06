Voříšková se naučila pít víno. Díky Bobuli

Ve filmu se do půvabné herečky totiž zamiluje, což se mu ostatně přihodilo i v životě. Voříšková dříve chodila s Vojtou Kotkem, jak dlouho to ale táhne s dalším svým hereckým kolegou, prozradit nechce. "Jsem šťastně zadaná, ale jak dlouho, to vám neřeknu, nepočítám to," říká s úsměvem mladá herečka.

Se svým milým trávila při natáčení hodně času i ve vinném sklípku. Naučila se tam prý pít víno. "Sešli jsme se dohromady hrozně dobrá parta s Kryštofem, Lukášem Langmajerem, Tomášem Bařinou, ve sklípcích to byly super večery a naučila jsem se pít víno. Myslela jsem si, že ho ještě nedovedu rozeznat, ale teď jsem dostala okoštovat nějaké víno a poznala jsem, že je to to nejoblíbenější, které jsem tam pila."

Prý jsem v tom vyžraná

Na slavnostní středeční premiéru do Palace Cinemas Slovanský dům, kde probíhala zároveň ochutnávka moravských vín, přivedla celou svoji rodinu.

"Mám tady babičku, druhou babičku, dědu, tátu a mámu, ségru s přítelem. Jedna strana jsou Voříškovi, druhá Kopčovi," popisovala Voříšková. Zároveň se svěřila s jedním ne zrovna lichotivým postřehem svojí babičky po zhlédnutí filmu.

"Babička mi řekla, že jsem v tom vyžraná," směje se. "To bylo zkreslené," hájí se babička, které se prý film moc líbil a na svoji vnučku je pyšná. Na tu čeká po prvním českém filmu o víně, za který ho tvůrci vydávají, natáčení pohádky, dramatu a detektivky. Jen lituje, že se zatím v ničem nepotkala se svojí sestrou Sárou, která si zahrála například ve filmu Jedna ruka netleská. "Ráda bych si s ní zahrála, to by bylo úplně geniální," přeje si Voříšková.