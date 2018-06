Voříšek a Fialová už točili zprávy

Karel Voříšek a jeho nová kolegyně Markéta Fialová, jež v Televizních novinách na Nově brzy nahradí těhotnou Janu Adámkovou, se už sešli ve studiu. Celý minulý týden trénovali moderování zpráv. "Točili jsme takzvaně do zdi. A první dojmy? Dobré. Markéta je hotová moderátorka, dělala to samé totiž několik let na Primě," chválí Voříšek.