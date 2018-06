Voříšci budou soutěžit o titul

Účastnit se mohou pouze kříženci, kteří jsou očkováni proti vzteklině. Rozděleni budou do kategorií malého, středního a velkého vzrůstu, v samostatné kategorii budou soutěžit psí veteráni starší osmi let. Diváci navíc rozhodnou, komu bude patřit titul nejsympatičtější dvojice, shrnul.Loni přivezli majitelé na Voříškiádu čtyři desítky psů a čtyřtisícový výtěžek z akce přispěl na zlepšení podmínek ve zdejším útulku. V něm ročně najde azyl na 300 opuštěných zvířat. Čtvrtina z nich se šťastně shledá se svými původními pány, zbytek díky úsilí ochránců zvířat najde nové majitele.Útulek má dobré jméno ve městě a psí kamarády chodí venčit místní děti. Psi bez domova se i letos ocitli na maturitním tablu, tentokrát Střední zdravotní školy s motem "My budeme pomáhat vám, vy pomozte jim.""Voříškiáda 99" začíná v neděli ve 14:00 v parku na Hrádku. V čele poroty usedne herečka Helena Růžičková a předseda Ligy na ochranu zvířat Radovan Valeš