Voní jak tričko táty

Nejde tu o Freudův oidipovský komplex, spíše o taktiku v dosud nepochopené evoluční hře, kde výhra spočívá ve vyšší odolnosti potomků vůči nemocem nebo v nevědomé schopnosti rozpoznat vzdálené příbuzné v moři cizinců.



Geny, o nichž je řeč, tvoří velký histokompatibilní komplex, známý pod zkratkou MHC, a kódují části imunitního systému. Pravděpodobně jsou těsně spojeny s ostatními geny, které určují náš přirozený pach.



Uvedená zjištění jsou překvapivá. Pokusy na myších totiž prokázaly, že samičkám se příliš nelíbí samci s podobnou genetickou výbavou, ale naopak dávají přednost samečkům s odlišným MHC a dokážou je i poznat po čichu.



U žen se při pokusu s nošenými pánskými tričky předpokládala stejná reakce. Nová studie však přináší poněkud složitější obrázek.



Martha McClintocková, Carole Oberová a jejich spolupracovníci z univerzity v Chicagu analyzovali 49 žen, u nichž byly známy jejich vlastní geny MHC i geny jejich rodičů. Tyto ženy očichávaly použitá trička cizích mužů jako v předchozím pokusu, ale tentokrát netušily, k čemu čichají. Jejich úkolem bylo odpovědět na otázku, jaký pach by si vybraly, kdyby jej měly cítit neustále.



Překvapivě si volily vůně mužů se shodnými geny MHC, respektive stejnými alelami. V průměru měl nejoblíbenější pach 1,4 společné alely s ženou, která si jej vybrala. Vlastník nejméně přitažlivého pachu měl s ženou společných 0,6 alely. Shodné alely byly právě ty, které ženy zdědily po svých otcích.



Tato skutečnost, stejně jako v poslední době více vědeckých experimentů, protiřečí převažující teorii, že křížení geneticky odlišných jedinců je vždy nejlepší. Náklonnost k partnerovi s odlišnými geny imunitní soustavy by měla zaručit, že děti budou co nejlépe vyzbrojeny k boji proti choroboplodným zárodkům. Čím jsou jejich MHC vzácnější, tím méně je pravděpodobné, že se vyvinou takové zárodky, které by je přemohly.



Martha McClintocková se domnívá, že takový výklad je příliš jednostranný.

Křížení příbuzných jedinců se v omezené míře může osvědčit, protože je v podstatě rozumné držet se kombinací genů, které prokazatelně pomáhají čelit nemocem. „Pravděpodobně existuje jakýsi optimální počet shodných kombinací,“ tvrdí McClintocková.

Wayne Potts z univerzity v Salt Lake City má jiné vysvětlení. Přestože si myši hledají protějšky s různými geny MHC, raději se zabydlují s myšmi s podobným genetickým složením MHC - zřejmě aby byly mezi svými. Ženy může přitahovat vůně jejich otců z podobného důvodu - aby rozpoznaly příbuzné.