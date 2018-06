Vondráčkovou znovu zdobí brilianty

"Jsem tady se Šípem, Náhlovským, Dejdarem, Patejdlem, Novotným, Novým, Nedvědem, Vančurou, Mertou, zkrátka s kolegy, kteří hrají tenis. Je tady nádherně, hlavně jsme v izolaci hotelu, kde je asi šestadvacet kurtů, nic neřešíme, máme vypnuté mobily a jenom hrajeme tenis, trénujeme a je nám dobře. Výuku máme spojenu s turnajem, závěrečným vylosováním vítězů a minikoncertem, kde všichni zúčastnění něco předvedou. Já na něm na konec zazpívám pár písniček," řekla Vondráčková, které udělaly dárky od manžela obrovskou radost.

"Manžel je ohromně pozorný, přijel sem speciálně kvůli mně. Měl taky hrát, ale začal ho bolet loket, tak si musel dát od tenisu pauzu. O stejné náušnice jsem nedávno přišla, když mi vykradli auto, a já z toho byla moc nešťastná. Musím si dávat větší pozor. Jsem trošku roztěkaná a pořád něco ztrácím," prozradila na sebe Vondráčková, která chystá velkou oslavu na druhý červenec.

"Protože je nás více Raků, kteří budeme slavit - Karel Gott, Jitka Zelenková, Waldemar Matuška, Olinka Blechová a já - a moje sestra Zdena měla svátek, nachystáme dodatečnou oslavu u nás v Řitce. Uděláme krásnou garden párty s programem, kde prý nebude chybět ani překvapení pro mě. Sezveme naše přátele a kamarády, já původně myslela tak třicet lidí, ale manžel říká do stovky. Nevím, nevím, jestli to ten můj trávník vydrží."