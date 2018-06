Vondráčkovi se narodí dcera, u porodu ale nejspíš nebude

"U porodu nemusím být. Uvidíme, podle situace. Doufám, že to vyjde tak, že budu moci být alespoň v nemocnici, že nebudu zrovna pracovat. V případě, že se mi zachce dovnitř, tak tam prostě vlítnu," řekl iDNES.cz. "Nejsem zastáncem toho, že by muž měl být u porodu za každou cenu. Je to trend posledních dvaceti let. Pro některé ženy je to strašně důležitý, některým je to jedno," vysvětlil.

"Mně je to jedno," doplňuje ho partnerka Barbora. "Já bych byla ráda, kdyby byl v nemocnici, kdyby byl mojí psychickou oporou. Stejně to bude jen na mně, musím to zvládnout sama a on by mi mohl těžko pomoci," pokračuje. "A takové ty hrůzy, kdy si chlapi natáčej celý porod na kameru? To nebude náš případ," dodává Vondráček.

Na prvního potomka se prý oba moc těší a jsou zvědaví, jak bude vypadat. "Nejdůležitější ale je, aby byla malá zdravá. Když to bude ošklivka Katka, nevadí," směje se moderátor pořadu Hádej, kdo lže.

Sympatický pár byl naposledy pohromadě k vidění na tenisovém turnaji Prague Prix 2009, který pořádal jako každoročně automobilový závodník a ředitel soutěže Supermiss Tomáš Vavřinec. Turnaje se zúčastnilo dvacet týmů a Petr Vondráček skončil se spoluhráčem Zdeňkem Vrbou na osmém místě.

"Tentokrát jsme došli jen do čtvrtfinále. Loni jsem se umístil s jiným spoluhráčem na bedně," přibližuje Vondráček. "Na sport je ale stále méně a méně času, což mě samozřejmě mrzí. Přitom je sport tak důležitý, jak pro tělo, tak pro duši. Chybí mi to," posteskl si.

Turnaje se stejně jako loni zúčastnil také jediný ženský tým ve složení Michaeka Dolinová a Eva Čížkovská. Ve velké konkurenci ale dámy neměly žádnou šanci a odnesly si opět cenu útěchy.

Zpestřením pro hráče a jejich partnerky byla v průběhu dne netradiční módní přehlídka tvorby Petry Pilařové, která se konala přímo na tenisovém kurtu. Mezi modelkami byly Česká vicemiss Mirka Košťanová či Supermiss Dagmar Šírová.