Vondráčkové se splní sen. Uvidí Barbru Streisandovou

Lístky na koncert v londýnské sportovní hale dostala od svých přátel, manželů Beckových, ke svým šedesátým narozeninám. A nejsou to lístky jen tak ledajaké, zpěvačka se totiž může zúčastnit i zkoušky své slavné kolegyně. "Hrozně se těším, byl to můj životní sen, vidět Barbru naživo zpívat. A co si obléknu? Vzhledem k místu konání něco sportovního," říká Vondráčková.

Jednu velkou večerní róbu si s sebou zpěvačka přece jen zabalila. V předvečer koncertu totiž zajde spolu s manželem Martinem Michalem a manželi Michalem Beckem a Marií Beckovou, mimochodem bývalou modelkou, na luxusní večeři.

Po dvoudenním výletu do Londýna ji čeká cesta do Německa. "Pojedeme tam na týden karavanem za Martinovým bratrem. Má nové rogalo, tak ho jedeme zalítat. No a pak už zase hurá zpátky na Slapy," dodává Vondráčková.