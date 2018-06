Vondráčková způsobila na Barrandově dopravní kolaps, selhalo jí auto

"Tohle je naše staré auto, kterým už skoro nejezdím. Jsem zvyklá na audi, kde se mi světla vypínají automaticky. Tady jsem ale na ně zapomněla a vybila si akumulátor," vysvětlila Helena Vondráčková.

Helena Vondráčková v show To byl náš hit

Ze zapeklité situace jí nakonec pomáhal spolupracovník iDNES.cz, který na filmový a televizní kopec také dorazil vozem. Produkce TV Barrandov jej požádala, aby zpěvačce u hlavní brány dobil akumulátor.

"Jsem vám moc vděčná, stát se mi to jinde, tak bych asi šílela," mávala rukama k nebi Vondráčková, která nakonec brala celou situaci sportovně. "Hurá," jásala poté, co nastartovala vůz a vyrazila do středočeské Řitky. Koloně aut i přítomným zvědavcům nakonec s úsměvem zamávala.

Michal David Lucie Bílá

Vedle Heleny Vondráčkové se v show To byl náš hit objevili i Chinaski, Lucie Bílá, Olympic, sestry Havelkovy i Karel Gott, jenž na pódiu zářil po boku sličných tanečnic, které jeho vystoupení díky nepřehlédnutelným kostýmům doslova povýšily na profesionální karneval.

Karel Gott s tanečnicemi

Úvodním večerem provázel muzikant Petr Vondráček, který diváky bude z obrazovky zdravit živě po dobu následujících deseti týdnů. Tak dlouho budou probíhat přímé přenosy hudební show, která si dala za cíl najít společně s diváky největší český hit všech dob.