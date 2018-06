Vondráčková získala roli u Lasici

"Mám radost, že mě vedení Nové scény oslovilo, protože je to pro mne velká pocta tu hrát, zvlášť po boku Milana Lasici. Ten bude představovat mého partnera, zazobaného zákazníka obratné dohazovačky, která se rozhodne jej získat pro sebe. Těším se na to, i když se trochu bojím toho pravidelného dojíždění," svěřila se Helena Vondráčková.



"Programová ředitelka Nové scény si Helenu vytipovala jako vhodnou megastar a před několika týdny ji oslovila s nabídkou na hlavní roli v Hello, Dolly. Helena bude zpívat jako jediná v představení česky. Premiéře muzikálu bude předcházet mohutná reklamní kampaň a Helena bude její hlavní tváří," konstatuje Martin Michal na adresu projektu, který bude mít premiéru 27. února.

"Hlavní role v Hello, Dolly je herecky i pěvecky opravdu náročná, takže si Helenka na přípravy vyčlenila celý podzim. Zato ji čeká typická broadwayská show prověřená řadou let, s nádhernými melodiemi a efektními kostýmy, které Helenka opravdu umí nosit. Už teď se těším s ní a držím jí palce," dodal.



Zpěvačka se vrací i do Koček

Vondráčková tento týden podepsala také novou smlouvu s vedením pražského divadla Milénium na další účinkování v muzikálu Cats. V roli kočky Grizabelly bude vystupovat až do konce letošního roku, vždy jednu sobotu v měsíci.

"Cats je opravdu výjimečně náročný muzikál, pěvecky i pohybově, o komplikovaných kostýmech ani nemluvě. Potěšilo mě, že se i u nás podařilo sestavit tak kvalitní taneční soubor," dodává zpěvačka. Už na jaře ocenila především výkon Ivety Blanarovičové, s níž se dělí o roli kočky Grizabelly.