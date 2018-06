Vondráčková zažádala o důchod, odpočinek ale neplánuje

"Už se mi ten věk blíží, sice pořádně nevím, od kdy mám nárok na důchod, ale to je starost mé daňové poradkyně. Ta už vyřizuje formality. Já sama se na důchod opravdu necítím," řekla iDNES.cz se smíchem Helena Vondráčková, které by 64 let hádal málokdo.

Že je duchem stále mladá a vitální, ostatně dokázala i na charitativním koncertu nadace Taťány Kuchařové na podporu seniorů, během kterého se do zpěvu opřela natolik, že vzduchem létaly i náušnice, kterými se ozdobila.

"To se stává," komentovala menší faux pas zpěvačka. Poté, co se rozpohybovala v rytmu nejnovější písně Stín nás dvou, těžká náušnice nevydržela nápor ladných pohybů. Situaci ale přešla s grácií. Jednoduše dozpívala a v okamžiku, kdy se poklonila, šperk nenápadně vzala do ruky a pokračovala podle předepsaného scénáře.

Helena Vondráčková a moderátorka večera Daniela Písařovicová

"Člověk si už takových situací zažil hodně, je to už taková profesní deformace," doplnila Vondráčková, jejíž nejnovější singl vznikl z nabídky zahraničních autorů, kteří své skladby nabízejí do centrální databáze, zvané "věšák", do níž mají přístup pouze hudební vydavatelství.

Helena Vondráčková nedávno oslavila osmé výročí svatby s manželem Martinem Michalem. A přestože oslavy ještě doznívají, může otevřít další láhev sektu. Jak řekla exkluzivně iDNES.cz, je poprvé za svou dlouholetou kariéru nominovaná na cenu Thálie za roli Evelíny v muzikálu Baron Prášil. "Nesmírně mě to potěšilo a moc si toho vážím. Je to skutečně poprvé v mém životě," dme se pýchou zpěvačka.

Taťána Kuchařová Bára Basiková Daniel Hůlka

Na charitativním koncertu nadace Taťány Kuchařové Dům pro život vystoupily i další známé hvězdy, které tak daly najevo, že jim osudy seniorů nejsou lhostejné. Jmenovitě Ilona Csáková, Petr Kolář, Bára Basiková či Daniel Hůlka.