Vondráčková vysoudila další omluvu

Soud vynesl rozsudek po několikaměsíčních průtazích. Redaktorka Michaela Remešová, která jako první přinesla informaci o potratu Vondráčkové, totiž na líčení nechodila. Ve čtvrtek ji k soudu přivedl policejní doprovod.

Remešová vypověděla, že fakta o zpěvaččině potratu jí prozradil manžel Vondráčkové Martin Michal. "Vyprávěl mi, že když byla Helena v Americe nebo v Kanadě, zjistila, že je v jiném stavu, ale její tehdejší manžel jí dal najevo, že to není vhodné. Plakala, byla z toho nešťastná, a když se vrátila do Čech, šla na potrat. Dopadlo to špatně, asi jí ho dělala nějaká osoba, zřejmě to nebylo v nemocnici," uvedla Remešová.

Soud vyhověl žádosti na omluvu, vyplacení odškodného však zamítl. Senát při rozhodování zvážil upozornění právníka Rytmu života Jiřího Trunečky, že předmětem sporu je zásah do soukromí, nikoli pravda či nepravda informací, o nichž vypovídala svědkyně Remešová.

Vondráčkové advokátka Jana Gavlasová po vynesení rozsudku řekla, že s omluvou je spokojena, ale co se týče ostatních záležitostí, využije práva dovolání. Trunečka podotkl, že je to částečné vítězství obou stran a že v tomto případě rozhodnutí soudu respektuje.

Soudkyně Zdeňka Ferešová také potvrdila pokutu 30 tisíc, kterou má Remešové zaplatit za to, že se opakovaně odmítala dostavit k soudu. "Pokutu nepromíjím, neboť nebyla řádně učiněna omluva," vysvětlila soudkyně.

Městský soud v Praze uložil před časem časopisu pokutu 250 tisíc korun a nařídil, aby se Vondráčkové omluvil. Zbytek žaloby zamítl. List se proti rozsudku odvolal k vrchnímu soudu. Článek s titulkem Pravda o mém dítěti vyšel nejprve v deníku Blesk, od něj ho převzal Rytmus života. Městský soud odsoudil Blesk ke stejné pokutě.