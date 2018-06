Vondráčková vstoupila do Asociace proti pomluvám

"Je dobře, že taková instituce u nás funguje, protože proti lžím a špíně, kterou někteří ´takynovináři´ kydají na slušné lidi, je třeba bránit se všemi dostupnými prostředky. Tedy i touto cestou," řekl Martin Michal.

Asociace zahájila svou činnost v červenci roku 2004, a to ve volné spolupráci s americkou židovskou organizací Anti-Defamation League, která se již sto let zastává mediálních obětí.

Původně jen židovských, o nichž dobová média referovala nekorektně, později svou činnost rozšířila i na další etnika. V 60. letech minulého století asociace výrazně přispěla k tomu, že se média začala chovat objektivněji například k afro-americkému obyvatelstvu.

První známou kauzou, kterou se asociace zabývala v ČR, byl případ židovského zpěváka Pražského filharmonického sboru Michala Foršta, jenž se stal obětí nekorektních slovních výpadů z úst ředitele sboru. Konflikt tehdy přerostl ve fyzickou šarvátku, po níž byl zpěvák v pracovní neschopnosti. O této rvačce informovala média zpočátku velmi účelově, avšak poté, co se asociace případu ujala, nastala náprava. Do jednání vstoupil i tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. O případ se zajímal i zahraniční tisk.



"Jsou to právě známé osobnosti, kdo se často stává terčem nejrůznějších pomluv. A to bez možnosti adekvátní obrany," uvedl pro mediální servis PressNews pražský advokát JUDr. Pavel Virág, místopředseda Anti-Defamation Association.

"Asociace má v úmyslu nejen poskytovat právní poradenství obětem, ale s pomocí fondů hodlá vybudovat takzvanou rychlou strategii obrany. Jestliže asociace vydá okamžitě po napadení inzerát, v němž nejen předloží důkazy o novinářské lži, ale i vysvětlí motivy, pro které dotyčný novinář konal, satisfakce přichází ihned," dodal Virág.