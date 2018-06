Vondráčková: Vím, proč jsem se vdala

Budeme rovnocennými partnery



Táta je ovlivněn

HELENA VONDRÁČKOVÁ

Narodila se 24. června 1947. V sedmnácti výrazně zaujala v soutěži mladých zpěváků v pražské Lucerně. Hned příští rok (1965) získala Zlatého slavíka. V letech 1968 až 1970 byla členkou pěveckého tria Golden Kids (spolu s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem), poté se vydala na sólovou dráhu, při níž si stihla zahrát i v několika filmech. V dlouhé kariéře nikdy nezažila skutečně hluboký propad. V posledních letech její dlouhodobě vysoká popularita ještě stoupla. Za rok 2001 obdržela prestižní ocenění Zpěvačka roku. Je bezdětná, podruhé vdaná.



Enormní zájem médií



Nejváženější kolega? Karel Gott!



Kdo je Martin Michal, muž Heleny Vondráčkové

Čtyřiačtyřicetiletý Martin Michal je druhým manželem Heleny Vondráčkové, sám je ženatý popáté. Patřil k výrazným postavám českých podnikatelských kruhů první poloviny devadesátých let. Vlastnil leteckou společnost Air Terrex, modré logo Terrex vídali motoristé i na mnoha kamionech. S velkými plány vstoupil do tuzemského fotbalu. S druholigovým Xaverovem, přejmenovaným na 1. FC Terrex, marně toužil postoupit do nejvyšší soutěže. Nepodařilo se mu to později ani s kladenským fotbalovým mužstvem. On však dosud s chutí nastupuje jako brankář jednoho malého regionálního mužstva. Podnikání přivedlo Martina Michala do obtíží, jeho aktivity několikrát prověřovala policie. Byl především podezříván z podvodu, padělání veřejné listiny, porušování povinností při správě cizího majetku a porušování předpisů o oběhu zboží s cizinou. Jednotlivé trestní věci však byly odloženy nebo bylo stíhání proti obviněnému zastaveno. Neprokázalo se totiž, že skutky spáchal. V průběhu vyšetřování si odseděl sedmnáct měsíců ve vazbě, ale rozsudek soudu ho zprostil obžaloby v plném rozsahu. Nyní se spekuluje o tom, že jej policie opět začala prošetřovat, ta to však oficiálně popírá.

Martin Michal a Helena Vondráčková. Helena Vondráčková zpívá na počest Václava Havla v Národním divadle. (30. ledna 2003) Co by asi předpověděl James Murray Heleně Vondráčkové a jejímu manželovi? (Zpěvačka Helena Vondráčková s novomanželem Martinem Michalem po svatebním obřadu na hradě Karlštejn, 22. února 2003)

Ale já jsem šťastná! A už víc než pár minut. Mám vnitřní pocit štěstí, takže se asi s panem doktorem neshodnu v tom, že to může trvat pouze krátce. A přála bych si, aby nám s manželem takové štěstí vydrželo co nejdéle.Mladým lidem se samozřejmě stává, že jsou zamilovaní tak, až je láska poblázní a zaslepí. Několikrát se to přihodilo i mně. Ovšem v mém věku už přece nemohu být natolik omámená, abych nevěděla, co dělám. Teď už je to něco jiného, ve vztahu k Martinovi jsou důležité i jiné hodnoty než jenom nějaké poblouznění.Když si muž bere slavnou ženu, může to být pro jejich vztah handicap. Podle přirozenosti bývá většinou živitelem rodiny muž, který je obvykle i vůdčím elementem. Ale popularita ženy dovede udělat hodně zla, protože jejímu partnerovi bere pocit, že on je tím hlavním. Někdy dochází k tomu, že se muž cítí odstavený na vedlejší kolej. Právě tohle pak přináší komplikace, v nejhorším případě i konec vztahu. Zdaleka ne každý chlap je na takový život připravený. S velkou popularitou a slávou má co dělat sama ženská, aby zůstala normální. Natož její nový partner. Věřte, není to žádná legrace. Zažila jsem to, takže dobře vím, o čem mluvím.Martin je silná osobnost a také člověk, který toho už prožil opravdu hodně. Proto předpokládám, že budeme rovnocennými partnery. Doufám, že se nemýlím. Nechci nic zakřiknout, ale zatím z toho mám dobrý pocit.Tak o tohle jsem nikdy neměla nouzi. Nedostatkem nabídek jsem opravdu nestrádala.Když si tak matně vzpomínám, většinou to byli muži z branže. S nabídkami od normálního smrtelníka jsem se moc nesetkávala.Ne, to se mi nestalo.Je-li žena mediálně známá, jsou muži poněkud plašší.To bylo něco jiného. My se poznali a sblížili v Amfoře, tedy ve fotbalovém týmu složeném z umělců a sportovců, kde spolu hrají lidé ze stejného těsta. Martin je fotbalovým brankářem a v mužstvu byl oporou dříve než já.Nedá se mluvit o rande. Stalo se to tak. Před dvěma roky jsme byli s Amforou na Bali. Všichni jezdí sami, bez partnerů. Šéf Amfory Petr Salava to tak stanovil záměrně, aby při cestách nedocházelo k manželským problémům. A tam jsme se s Martinem poznali blíže. Slovo dalo slovo a my postupně zjišťovali, že je nám spolu dobře. Pořád jsme si měli co povídat a já poznala, že je mi v jeho společnosti velmi hezky.Kdybych byla v té době v manželství spokojená, určitě by zůstalo jen u přátelství. Ale já zrovna v tom čase prožívala ne zrovna šťastné období, což sehrálo svou roli. Chyběla mi láska.Přiznám se, že mladší muže jsem měla jen dva - Hellmuta a teď Martina. S bývalým manželem jsme se poznali v Sopotech a v Berlíně. Tenkrát mi vůbec nepřipadalo, že je mladší než já. Dokonce jsem byla docela šokovaná, když mi později řekl, že je mu o sedm roků méně než mně. Ale s tím jsme nikdy neměli problém. Víte, já si naopak myslím, že má-li žena mladšího partnera, není-li to o třicet let, což už by nebylo zdravé, nutí ji to, aby o sebe dbala. Aby se stále snažila vypadat dobře a svému muži se pořád líbila.To ano, určitě. Moje zaměstnání mě zavazuje k tomu, abych se o sebe starala a vypadala dobře. Komu z diváků by se chtělo sledovat někoho negustovního?S mým bývalým mužem jsme měli agenturu a po rozvodu bych musela hledat jiné zastoupení. A tak jsme se s Martinem dohodli, že by byla škoda agenturu bourat. Založili jsme novou a Martin si vzal na starost manažerské záležitosti. Vrhl se do toho s velkou chutí. Je obchodně zdatný, umí jednat s lidmi a partneři v branži ho berou. Sjednává vystoupení, přijímá nabídky, domlouvá podmínky... Navíc mě při všech cestách doprovází, což je pro mě obrovská úleva. Jedeme-li autem, řídí a já po letech nemusím sama sedět za volantem. A při delším zájezdu se už jako ženská necítím opuštěná.Říkala jsem Martinovi, že mám obavu, aby nám případné pracovní problémy nenarušily náš hezký vztah. Ale zatím to všechno funguje. Martina práce baví, dělá ji rád a dobře, takže i já jsem spokojená.Tahle záležitost je mi velmi nepříjemná, hrozně mě mrzí a ničí. Naše rodina skutečně vždy držela pohromadě a já se moc těšila, jak to bude i s Martinem harmonovat. Bohužel je tomu naopak. Což je pro mě o to bolestnější. Myslím, že táta je ovlivněn Jirkou. Ten sice Martina nikdy nepoznal, protože se spolu vůbec nesetkali, ale šíří o něm spoustu ošklivých informací a pomluv. Táta, asi z obavy, aby mi nebylo ublíženo, Jirkovi věří. Doufám, že až se časem ukáže moje manželství šťastné, situace se snad uklidní.Je mi vážně strašně líto, že to táta řešil tímto způsobem. Od začátku jsem to vytýkala i Jirkovi. Takové věci mají zůstat v rodině. Určitě nejsme jediní, kteří mají mezi sebou problémy a nesrovnalosti, ale řešit je prostřednictvím novin a časopisů je krajně nevhodné. Mám dojem, že tím ostatní lidi zbytečně zatěžujeme.Mívali jsme se hodně rádi. O to je to teď horší. Myslím, že by měl akceptovat můj názor. Chápu, že o mě může mít obavy, ale nemá právo mi zasahovat do soukromí. V pětapadesáti jsem svéprávný člověk, který ví, co dělá. Je jen na mně, jaké učiním rozhodnutí, koho jsem si vzala, jak budu zacházet se svým majetkem. Jirka bohužel překročil hranici únosnosti. Neuvědomuje si, že tím, co prohlašuje, neubližuje jenom Martinovi, ale i mně. Před lidmi mě staví do světla ženské, která neví, co se s ní děje, protože je omámena nějakou mladickou láskou.Kdepak, snažili jsme se hájit si soukromí, ale nějak se nám to vymklo z ruky. Máme spoustu přátel a říkali jsme si, že když je nepozveme, tak se urazí. Proto jsme se rozhodli pro obřad jen se svědky, pak menší oběd a nakonec větší veselí se všemi hosty. K němu jsme vpustili jen jeden časopis a jednoho kameramana.Útoky byly tak silné, že se jim nedalo ubránit. Nepředpokládala jsem, že o mou svatbu bude v médiích tak enormní zájem. Nedalo se jinak, ale museli jsme nějaké informace pustit.Ode mě? Vůbec! Jsem v novinách tak často, že se nemusím snažit, abych se objevovala ještě víc. Naopak, už je potřeba, aby vše utichlo. Když jsou lidé neustále něčím zahlcováni, tak se toho logicky přesytí. Ale věřte mi, kolem naší svatby vznikla neudržitelná situace. Iniciativa nepramenila z naší strany, ale od médií.Doufám, že ano. Díky rodičům, kteří ke mně byli vždy zdravě kritičtí, jsem nikdy nezpychla.Ani ne, spíš je to moje přirozenost. Vlétla jsem sice do showbyznysu střemhlav, ale už odmala jsem zpívala, hrála na klavír a jezdila po soutěžích. Věděla jsem, co je to potlesk, úspěch i neúspěch, a to mě formovalo. Když jsem pak přišla mezi skutečně slavné lidi, tak to se mnou nešvihlo a chovala jsem se naprosto normálně.Vážím si mnoha kolegů, na prvním místě Karla Gotta! To je mimořádná osobnost a výborný zpěvák, který dokazuje svou kvalitu už jenom tím, jak dlouho se udržel v showbyznysu. Velice si cením i Jirky Korna, Waldy Matušky, Marty Kubišové, Vaška Neckáře, Hany Hegerové... Líbí se mi také mnoho kolegů z mladší generace. Přála bych jim, aby jejich kariéra vydržela tak dlouho, jako těm, které jsem jmenovala.Pořád! Trému, a hlavně zodpovědnost, abych si neuřízla ostudu, aby můj výkon byl na úrovni a abych neměla pocit, že jsem něco zanedbala.Jsou pro mě potěšením i velkým přínosem. Spojení opery a populárního žánru je něco trochu jiného a společné koncerty nám dělají velkou radost. Je úžasné, jak si jeden druhého váží.Bezpochyby. Pokud by tomu bylo jinak, člověk by se necítil dobře a nemělo by smysl dávat takovou akci dohromady. Prostě by to nešlo. Všechno musí být zcela vyvážené, aby vystoupení proběhlo v souladu a harmonii.Ale ne tím, že bych se za něčím štvala. Očekávala jsem, že s přibývajícím věkem půjde popularita i pracovní nasazení mírně dolů. Najednou se stalo něco, s čím jsem nepočítala. Vymysleli jsme desku, která měla obrovský ohlas. Mám z toho nesmírnou radost. V posledních letech jsem získala mnoho krásných ocenění a dostala spoustu zajímavých pracovních nabídek. Nejdůležitější na tom je, že mě to stále ještě baví.V polovině května budeme s Karlem Gottem pokračovat v turné, zárověň mě v Belgii čeká natáčení nového alba. Přijala jsem také nabídku na roli v muzikálu Les Misérables a ve filmu režiséra Trošky úlohu královny. Na podzim vyrazím na turné Helena a pak přijde na řadu vánoční koncert v Lucerně.Zklamaně? To bych musela být zklamaná každý rok, když jsem končila druhá, třetí, druhá... a tak se to střídá. Kdepak zklamání, byla jsem hrozně překvapená a potěšená velikánským potleskem. Z takového aplausu jsem byla až nervózní, ani jsem nevěděla, co mám dělat, jak se tvářit.Je. Poznám to.Podle jeho očí. Ty jsou pro mě naprosto neomylné. Jakmile se mu podívám do očí, okamžitě vím, co si právě myslí.