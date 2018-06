Vondráčková válcuje Farnou, ukázal souboj na Óčku

"Obě zpěvačky mají aktivní fanoušky. Ewin fajnklub chodí pravidelně do našeho pořadu Dj divák a příznivci Lucky zase neustále zaplňují naši mailovou schránku. Rozhodli jsme se je postavit proti sobě v přímém přenosu," řekl iDNES.cz dramaturg pořadu Alexandr Guha.

K měření sil Vondráčkové a Farné došlo ve vysílání Óčka ve středu odpoledne. Hodinu před vysíláním to přitom vypadalo na jasné vítězství Ewy. Farnoušci obsadili recepci televize a vytáhli transparenty, zatímco barvy Lucky zoufale hájily pouhé dvě fanynky. Už to vypadalo, že si Farna bude mnout ruce, těsně před začátkem vysílání však vpadla do Óčka početná skupina fandící Lucii.

Mezi šéfkami obou "znepřátelených" táborů pak došlo ke vzájemnému napadání. I před kamerou se fanoušci vzájemně špičkovali a nešetřili superlativy vůči svým idolům.

Ve studiu byl samotný souboj vyrovnaný, rozhodly ale textové zprávy, které bylo možné do Óčka posílat. Zpočátku vedla Ewa, ovšem Lucčin fanklub se brzy vzpamatoval a nakonec o pouhých 53 hlasů zvítězil. - více zde

Lucka Vondráčková tak přidává další ke svým mnoha triumfům. "Lucce pošleme zprávu, ať to v Americe řádně oslaví," dodal Alexandr Guha z Óčka.