Vondráčková: V Šárce je budoucnost

Přenosilová: Mojí favoritkou je Aneta

Šárka s Anetou jsou podle Vondráčkové obě talentované, a přitom každá jiná. "Šárka je mladá a je nadaná na zpěv i pohybově. Pokud bude na sobě pracovat, mohla by něco dokázat. Vidím v ní budoucnost české hudební scény," popsala zpěvačka své dojmy z projevu mladší ze dvou finalistek soutěže šestnáctileté Šárky Vaňkové.

Právě Šárku otipovala porota jako tu pravou interpretku písně od Heleny Vondráčkové. Proto jí do předposledního kola vybrala skladbu A ty se ptáš co já z alba Sblížení z roku 1981. Vondráčkové bylo tehdy 34 let. "Sama Šárka to vystihla, když prohlásila, že k téhle písničce jí chybí nějaký ten rok. Je to píseň obtížná projevem, text je napsán pro vyzrálejší dívku, která už něco zažila," myslí si oblíbená zpěvačka. "Zazpívala to dobře, ale souhlasila bych s porotou, že ve výškách už to bylo trošku mimo její rozsah." Druhá písnička Like a Virgin od Madonny jí sedla lépe, tvrdí Vondráčková.

Velké finále uvidí diváci opět v neděli v přímém přenosu ze Sky clubu na Brumlovce. Obě finalistky zazpívají tři soutěžní písně. Premiérově také všech deset finalistů představí novou píseň s názvem SuperStar, kterou pro ně složil porotce, skladatel a producent Ondřej Soukup a otextoval Oskar Petr.

Sedmnáctiletá Aneta je podle ní vyzrálejší v projevu a má bezesporu krásnou barvu hlasu. "Je jasné, že inklinuje k rockovější, tvrdší muzice. Nechtěla bych být v kůži porotců," uvažuje. "A kdybych přece jen musela jednu jmenovat, pak bych za SuperStar vybrala Šárku. Právě vzhledem k jejímu mládí a všestrannosti."

V době velkého finále bude už Vondráčková zpátky ve vlasti. "Budu zrovna v Přerově na tenisovém turnaji, tak bych o vyhlášení první české superstar televizních diváků nechtěla přijít." Až dosud zpěvačka zatím nikomu svůj hlas neposlala. Odhodlá se konečně tentokrát? "A víte, že možná jo?" Odpověděla pro iDNES.

